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Рубрика: В мире

Укрыться за "колючкой"

Литва отгородится от Беларуси барьером
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(8503)
Литва построит забор на границе с Беларусью и перебросит туда войска. Об этом со ссылкой на премьера Ингриду Шимоните сообщил польский портал военных новостей Defence.pl.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Беларусь объявила о сокращении до минимума посольства Литвы

В 2018 году на сухопутном участке границы с Российской Федерацией был возведен двухметровый проволочный забор. В дальнейшем планировалось установить заграждения на участках, граничащих с Беларусью, но до сих пор около 40 процентов этой границы не оснащены физическими барьерами. Тем временем в текущем году на территорию Литвы из соседней Беларуси пытались проникнуть более 1400 человек, что почти в 18 раз больше, чем за весь предыдущий год. В основном это граждане Ирака, но также и беженцы из Сирии, Турции, Шри-Ланки, стран Африки. В связи с этим 2 июля правительство страны объявило режим чрезвычайной ситуации, вызванный "миграционным кризисом". Глава литовского кабинета министров заявила, что в район границы с Беларусью будут переброшены дополнительные литовские войска, а также установлены новые заграждения. По ее словам, речь идет не о каменной стене или металлической ограде, как в других странах. "Речь идет о барьерах из колючей проволоки, какие обычно используют в армии", - объяснила Шимоните.

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