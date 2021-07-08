Лукашенко поставил задачи силовым ведомствам

Людьми чести и долга, "способными противостоять любым агрессивным действиям в отношении Беларуси", считает офицерский корпус страны Александр Лукашенко. Выступая 8 июля на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, верховный главнокомандующий РБ обозначил задачи, стоящие перед силовыми ведомствами страны.

Эту встречу, пояснил президент, обращаясь к молодым защитникам родины, он относит "к событию государственной важности, потому что офицерский корпус - это опора безопасности государства". К офицерам, подчеркнул он, всегда предъявляются высокие требования. "А в современных условиях особое значение приобретают верность долгу, интеллект, профессиональные знания".

Молодое и энергичное пополнение офицеров-патриотов, убежден глава государства, способно внести свой вклад в укрепление военной организации государства. Он отметил, что серьезным экзаменом на их профессиональную зрелость уже в ближайшее время станет совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021", которое он считает очередным значимым шагом в "совершенствовании действующей системы обеспечения военной безопасности государства".

Особенно актуальной задачей назвал Лукашенко обеспечение надежной защиты и охраны Государственной границы, обращаясь к выпускникам-пограничникам. С учетом нарастания военной активности у границ страны, пояснил он, "увеличения числа провокаций со стороны сопредельных государств, роста трансграничной преступности необходимо поддерживать высокий уровень боевой готовности и подготовки личного состава, своевременно выявлять, пресекать противоправную деятельность на пограничных рубежах".

Формулируя центральную задачу, которая стоит перед сотрудниками органов внутренних дел, президент сделал акцент на обеспечении общественного порядка в стране. Приоритетами, уточнил он, "здесь остаются дальнейшее повышение уровня профессиональной подготовки при выполнении задач в особых условиях, соблюдении законности и справедливого отношения к гражданам".

Основное внимание деятельности системы МЧС, полагает белорусский руководитель, следует сосредоточить и на повышении эффективности работы по предупреждению пожаров, аварий и предотвращению гибели людей от них. Кроме того, добавил оратор, в современных условиях работники МЧС должны быть готовы к ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть вследствие деструктивных действий и экстремистских проявлений.

Что касается основных приоритетов, которые выдвигаются в нынешних условиях перед офицерами спецслужб, то здесь президент выделил, прежде всего, своевременное выявление подготовки актов терроризма, экстремизма, массовых беспорядков, национальной и религиозной розни и принятие мер по их нейтрализации. Особое внимание, по его словам, следует уделять и предотвращению попыток причинения деструктивными силами ущерба экономике и другим сферам деятельности государства, а также обеспечению мирной и созидательной жизни в стране.

Избрав путь служения Отечеству, резюмировал Лукашенко, напутствуя новое пополнение Вооруженных Сил, "вы взяли на себя огромную ответственность. Очень хотелось бы, чтобы вы были достойны почетной работы - Родину защищать".