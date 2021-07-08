Матвиенко следит за здоровьем упавшего с самоката главы Кисловодска

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что ежедневно следит за здоровьем упавшего с электросамоката главы Кисловодска Александра Курбатова.

"Я каждый день держу это на контроле, нахожусь в контакте с главврачом НИИ имени Бурденко", - приводит слова Матвиенко РИА Новости.

Спикер Совфеда, которая находится в Кисловодске с рабочей поездкой, подчеркнула, что с огромным уважением относится к Курбатову. "Им очень многое за пять лет сделано", - добавила она.

Курбатов 12 мая ехал на электросамокате на большой скорости, не справился с управлением, упал и сильно ударился головой. Он был без сознания, когда его доставили в больницу Кисловодска, где и провели операцию. Позже Курбатова перевезли на лечение в Москву в медицинский центр имени Бурденко.