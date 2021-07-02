Мэра Кисловодска начали выводить из комы после падения с самоката

Главу Кисловодска Александра Курбатова врачи начали выводить из искусственной комы. Об этом в пятницу говорится в сообщении на странице администрации города в Instagram.

Там также добавили, что его состояние улучшается: "На сегодняшний день врачи поэтапно выводят его из искусственной комы. Специалисты отмечают, что организм положительно реагирует на лечение".

Напомним, инцидент произошел 12 мая. Курбатов ехал на электросамокате на большой скорости, не справился с управлением, упал и сильно ударился головой. Он был без сознания, когда его доставили в больницу Кисловодска, где и провели операцию. Позже его перевезли на лечение в медицинский центр имени Бурденко в Москве, где мэр и находится до сих пор. Все это время он был в состоянии искусственной комы.

В администрации города также добавили, что решать, нужна ли главе города операция, врачи будут после нормализации его состояния.

С 17 июня исполняющим обязанности мэра Кисловодска стал первый замглавы Вячеслав Сергиенко.