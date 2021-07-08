МФЦ будут оформлять электронные копии документов

Премьер-министр Михаил Мишустин расширил возможности, доступные гражданам в многофункциональных центрах. Теперь они будут оформлять электронные дубликаты отдельных бумажных документов. Их список правительство утвердит специальным постановлением.

Сотрудник МФЦ по требованию клиента отсканирует документ, заверит электронной цифровой подписью и вернет владельцу. Электронная версия в дальнейшем появится в личном кабинете на портале госуслуг, и при следующих обращениях в МФЦ или органы власти больше не потребуется предоставлять оригинал.

Это решение, подчеркивают в правительстве, упростит взаимодействие граждан с госорганами. "Наша цель - государство без бюрократизма, необременительное для граждан и предпринимателей, в котором не надо просить об услугах. Все они будут предоставляться в проактивном режиме. Людям не придется тратить время на сбор справок и бумажных документов", - ранее подчеркивал Михаил Мишустин.