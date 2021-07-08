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08.07.2021 09:21
Рубрика: Власть

МФЦ будут оформлять электронные копии документов

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин расширил возможности, доступные гражданам в многофункциональных центрах. Теперь они будут оформлять электронные дубликаты отдельных бумажных документов. Их список правительство утвердит специальным постановлением.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Сотрудник МФЦ по требованию клиента отсканирует документ, заверит электронной цифровой подписью и вернет владельцу. Электронная версия в дальнейшем появится в личном кабинете на портале госуслуг, и при следующих обращениях в МФЦ или органы власти больше не потребуется предоставлять оригинал.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Это решение, подчеркивают в правительстве, упростит взаимодействие граждан с госорганами. "Наша цель - государство без бюрократизма, необременительное для граждан и предпринимателей, в котором не надо просить об услугах. Все они будут предоставляться в проактивном режиме. Людям не придется тратить время на сбор справок и бумажных документов", - ранее подчеркивал Михаил Мишустин.

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