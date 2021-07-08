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08.07.2021 14:01
Рубрика: Общество

У натурального животного мяса нет полноценной замены - исследование

Текст: Алена Ларина

Обычное мясо не может заменить растительное и наоборот. Они отличаются друг от друга на 90 процентов. Это показало исследование, проведенное американскими учеными.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Работа опубликована в Scientific Reports. Мясо, производимое из растительных компонентов, похоже по вкусу и текстуре на настоящее. В нем есть соевый леггемоглобин, имитирующий вкус гемовых белков, а метилцеллюлоза в составе растительного продукта помогает создать волокнистую структуру.

Такое мясо делают, используя белки сои, гороха, картофеля и риса. Часто в него добавляют витамины и минералы, содержащиеся и в натуральном мясе, например, цианкобаламин, цинк и железо.

Американские исследователи во главе с Ким Хаффман из Университета Дьюка решили сравнить состав растительного и традиционного мяса. Предметом изучения стали 36 образцов одинакового веса, пожаренные на сковороде. С помощью методов метаболомики эксперты проанализировали их состав.

Оказалось, что животное и растительное мясо различается на 90 процентов. Например, лишь в первом содержались витамин B3 и антиоксиданты - аллантоин, ансерин и цистеамин и только во втором - витамин C, фитостеролы и другие антиоксиданты - логанин, сульфорол и тирозол.

Следовательно, сделали вывод ученые, растительное и животное мясо нельзя рассматривать как взаимозаменяемые продукты питания. При этом исследователи не дали оценку, какой из видов мяса лучше или хуже. Для этого нужно длительно исследовать здоровье тех людей, которые их предпочитают.

Общество Наука Общество Здоровье

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