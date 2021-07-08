МИД: Талибы дали гарантию ненападения на дипмиссии в Афганистане

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов провел в четверг, 8 июля, консультации с делегацией политического офиса Движения талибов (движение "Талибан" запрещено Верховным судом РФ). Об этом рассказали на Смоленской площади.

В сообщении МИД РФ говорится о том, что российская сторона выразила беспокойство тем, что в северных районах Афганистана обострилась обстановка, и призвала визитеров не допустить распространения эскалации за пределы Исламской республики. При этом "от талибов были получены заверения в отношении ненарушения... границ государств Центральной Азии", а также "гарантии безопасности дипломатических и консульских миссий иностранных государств".

Ранее "РГ" писала о том, что в последние дни активизировался переход афганских военных через таджикскую границу из-за наступления талибов в провинциях на севере страны. В Москве также обсуждалась проблема наркотрафика и перспектива межафганского урегулирования. Кроме того, представители группировки подтвердили "готовность соблюдать права человека, в том числе женщин в рамках исламских норм и афганских традиций".