Минцифры еще на полгода продлило эксперимент по "Доступному интернету"

Минцифры продлило до 1 декабря 2021 эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым сайтам, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"Глава Минцифры Максут Шадаев подписал приказ о продлении эксперимента до 1 декабря 2021 года", - сказали в министрестве.

Эксперимент был запущен с 1 апреля 2020 года и несколько раз продлевался, последний раз - до 30 июня. Участвовать в проекте министерство пригласило всех операторов связи. Сейчас в эксперименте задействованы крупнейшие игроки рынка ("Ростелеком", МТС, "Вымпелком" (бренд "Билайн), "МегаФон", Tele2), а также оператор мобильной связи "СберМобайл" и ряд региональных операторов.