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08.07.2021 20:07
Рубрика: Экономика

Минфин намерен интегрировать элементы финграмотности от детсадов до вузов

Текст: Юлия Акиньшина

Минфин планирует интегрировать элементы финансовой грамотности не только в школьную программу, но и во все сферы современной системы образования - детские сады, средние специальные образовательные организации, вузы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
Школьники будут изучать финансовую грамотность с 1 по 9 класс

"Включение элементов финансовой грамотности в предметы обязательной школьной программы - это то, над чем мы с коллегами уже несколько лет работаем в рамках реализации национальной Стратегии", - приводят слова замглавы Минфина РФ Михаила Котюкова в пресс-службе.

С 2018 года Минфином разработано семь программ повышения квалификации педагогов по методике преподавания финансовой грамотности в рамках школьных предметов. Речь идет об обществознании, математике, географии, английском языке, ОБЖ, истории, информатике. Для каждой такой программы уже созданы все необходимые контрольно-измерительные и учебно-методические материалы. На сегодняшний момент обучение по этим программам прошли около восьми тысяч учителей. И ежегодно на базе региональных и межрегиональных центров планируется готовить не менее пяти тысяч человек.

Экономика Финансы Общество Образование Правительство Минфин

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