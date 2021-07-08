Минфин намерен интегрировать элементы финграмотности от детсадов до вузов

Минфин планирует интегрировать элементы финансовой грамотности не только в школьную программу, но и во все сферы современной системы образования - детские сады, средние специальные образовательные организации, вузы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Включение элементов финансовой грамотности в предметы обязательной школьной программы - это то, над чем мы с коллегами уже несколько лет работаем в рамках реализации национальной Стратегии", - приводят слова замглавы Минфина РФ Михаила Котюкова в пресс-службе.

С 2018 года Минфином разработано семь программ повышения квалификации педагогов по методике преподавания финансовой грамотности в рамках школьных предметов. Речь идет об обществознании, математике, географии, английском языке, ОБЖ, истории, информатике. Для каждой такой программы уже созданы все необходимые контрольно-измерительные и учебно-методические материалы. На сегодняшний момент обучение по этим программам прошли около восьми тысяч учителей. И ежегодно на базе региональных и межрегиональных центров планируется готовить не менее пяти тысяч человек.