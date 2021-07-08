Минфин предпримет усилия, чтобы избежать перебоев в поставках импортных вин

Минфин намерен предпринять усилия, которые позволят избежать перебоев с поставками импортной винодельческой продукцией на территории России, сообщили в ведомстве.

Такое решение было выработано по итогам совещания в министерстве. В нем приняли участие представители органов исполнительной власти, контроля и надзора, участники алкогольного рынка, представителей бизнес-объединений. В чем конкретно будут заключаться усилия Минфина, не сообщается.

Ранее стало известно о том, что один из ведущих мировых производителей шампанских вин Moet Hennessy приостанавливает поставку шампанского в Россию из-за новых поправок в закон об обороте алкогольной продукции (вступил в силу 2 июля 2021 года). По ним исключается понятие "шампанское", остается только понятие "российское шампанское". Таким образом поставщикам импортного шампанского (включая производителей из провинции Шампань во Франции) придется на контрэтикетке указывать, что это не шампанское, а игристое вино. Соответственно, импортерам придется проходить процедуру сертификации заново и перемаркировывать свою продукцию. Еврокомиссия выступила против этих поправок в закон. Эксперты прогнозируют возможный дефицит шампанского из-за введенных изменений.

Однако в Минсельхозе сообщили, что изменения не запрещают использовать географическое обозначение Champagne для винодельческой продукции. Вместе с тем, указание на этикетке вида винодельческой продукции является обязательным, в том числе для импортируемой продукции. А по закону о виноградарстве и виноделии (вступил в силу 26 июня 2020 года) в классификации винодельческой продукции есть вина, игристые вина, крепленые вина, но нет шампанского. Эта классификация и была перенесена в базовый закон об обороте алкогольной продукции.