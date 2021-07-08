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08.07.2021 22:06
Рубрика: Власть

Минобороны: Более 7,5 тысячи военных прошли ревакцинацию от COVID-19

Текст: Юрий Гаврилов

По данным Минобороны РФ, в Вооруженных силах ревакцинацию уже прошли более 7,5 тысячи человек. Эти сведения в четверг, 8 июля, опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Минздрав утвердил порядок ревакцинации от COVID-19

Сообщается, что за прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 55 военных, а всего с марта прошлого года - более 34,6 тысячи.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и второго отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля более 119,4 тысячи человек, контактировавших с инфицированными коронавирусом.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1420 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена инфекция. Более тысячи таких пациентов лежат в ведомственных госпиталях. Десять заболевших лечат гражданские медики. Еще 388 человек изолированы на дому.

Сообщается, что восемь инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Еще у восьми пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 91 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 277 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более 1,1 тысячи человек, 386 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали почти 25,6 тысячи пациентам, из которых свыше восьми тысяч гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Вакцинация от коронавируса

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