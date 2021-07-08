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08.07.2021 16:40
Рубрика: Экономика

Минприроды проверит лицензии на право пользования углеводородами

Текст: Елена Манукиян

В августе Минприроды начнет массовую проверку лицензий на месторождения углеводородов, сообщили в ведомстве. Всего сотрудникам министерства предстоит изучить 3931 лицензию.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Как пояснил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, комплексно все лицензии еще ни разу не проверялись. Обычно их смотрели вручную, по заявке.

Ранее Минприроды завершило проверку лицензий на право пользования твердыми полезными ископаемым, которые выдавались недропользователям Дальнего Востока и Арктики. Каждая шестая лицензия оказалась с нарушениями.

"Сейчас мы выдаем уведомления. На исправление недочетов компаниям дается от 3 до 12 месяцев. Также мы досрочно прекратили действие 17 лицензий, потому что они были заключены с особыми условиями", - подытожил министр.

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