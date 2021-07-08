Минсельхоз прогнозирует снижение стоимости вина в России

Вино в РФ станет дешевле за счет роста производства винограда и конкуренции, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РФ.

"Дополнительный импульс отрасли придает действие закона "О виноградарстве и виноделии", который дал уникальные возможности отечественным предприятиям, производящим вино из российского винограда. В совокупности с поддержкой закладки виноградников и питомников, строительства и модернизации виноделен, а также экспорта закон стимулирует создание и развитие успешных винодельческих хозяйств в нашей стране", - сказали в пресс-службе.

Понятие "вино России", под которым подразумеваются вина, произведенные из винограда, выращенного в РФ, введено с 26 июня 2020 года, когда в стране вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии - базовый документ для отрасли.

Одно из следствий принятия закона - определенный рост стоимости винограда, обусловленный увеличением спроса на сырье: в текущих условиях, продолжили в пресс-службе, это, скорее, благоприятный фактор для притока инвестиций в отрасль и расширения производства.

"По мере насыщения рынка отечественным сырьем и повышения конкуренции между производителями, ожидается снижение стоимости винограда и винодельческой продукции в России", - считают в Минсельхозе.