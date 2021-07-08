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08.07.2021 13:47
Рубрика: Экономика

Мировые цены на продовольствие впервые за год снизились

Текст: Татьяна Карабут
В июне цены на продовольствие на мировом рынке впервые после 12 месяцев неуклонного роста снизились на 2,5% в сравнении с маем, сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Прежде всего, повлияло снижение цен на растительные масла и зерновые. Так, стоимость растительных масел упала сразу на 9,8% по отношению к маю, что является самым низким показателем за последние четыре месяца. В частности, снизились цены на пальмовое масло - сказались ожидания сезонного увеличения производства у основных поставщиков на фоне низкого спроса. Снижение спроса также привело к падению цен на соевое и подсолнечное масла. В том числе повлияли ожидания менее активного, чем предполагалось, спроса на соевое масло со стороны производителей биодизельного топлива в США. Однако на рапсовое масло спрос, напротив, восстанавливается из-за ослабления карантинных ограничений, поэтому цены на это масло не падают.

Фото: iStock
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Зерно в июне подешевело на 2,6%, следует из отчета ФАО. При этом цены на кукурузу, еще месяц назад достигшие максимума с начала 2013 года, в июне рухнули сразу на 5%. Однако пока они все равно на 72% выше, чем в том же периоде прошлого года. В Аргентине и Бразилии собрали хороший урожай. В США прошедшие недавно дожди также будут способствовать хорошему урожаю кукурузы. На 2,2% снизились цены на ячмень. А вот пшеница потеряла в цене всего 0,8%. Однако сейчас они выше того же периода прошлого года на 31%.

"Благоприятный общемировой прогноз, а также улучшение видов на урожай во многих ключевых странах-производителях нивелировали тенденцию к повышению цен, обусловленную засушливой погодой в Северной Америке", - поясняют эксперты ФАО.

Цены на рис в июне также снизились и достигли самого низкого значения за 15 месяцев. Но проблемы в логистике - высокие транспортные тарифы и дефицит контейнеров - сдерживают экспортные продажи.

Немного снизились за месяц мировые цены на молочную продукцию (1%). До этого они также непрерывно росли в течение года. Больше всего подешевело сливочное масло: снизился спрос и увеличились запасы, особенно в Европе.

Между тем, в июне продолжили расти цены на мясо (плюс 2,1%). Они растут девятый месяц подряд. Дорожают все виды мяса. Это объясняется высоким спросом прежде всего со стороны ряда стран Восточной Азии. Что позволило компенсировать снижение импорта мяса, прежде всего свинины, в Китай. Кроме высокого спроса, на цены повлияло сокращение предложения. В США сложился низкий уровень запасов мяса птицы, в Бразилии и Океании - ограниченная численность поголовья убойных животных. Кроме того, понемногу восстанавливаются продажи в сфере общественного питания в основных странах-экспортерах.

Незначительно подорожал сахар (на 0,9%). Пока непонятно, как скажется непогода на объемах урожая в Бразилии (крупнейший в мире экспортер сахара). Повлиял также рост цен на сырую нефть и укрепление в июне бразильского реала по отношению к доллару.

Фото: Кристина Бражникова/ТАСС
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"Из-за более высоких цен на энергоносители производители в Бразилии предпочитают увеличивать долю сахарного тростника, перерабатываемого в этанол, а укрепление национальной валюты, как правило, приводит к ограничению экспортных поставок", - отмечают в ФАО.

Но рост цен на сахар мог быть стремительнее: его частично компенсировали благоприятные прогнозы относительно объемов производства и экспорта в Индии.

Экономика Товары и цены

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