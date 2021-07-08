Новости

Несколько человек погибли в результате крушения самолета в Швеции 22:51
Байден назвал окончательную дату ухода США из Афганистана 22:18
КГБ Беларуси проводит операцию по "зачистке радикалов" 22:11
Жандармы в Италии переоделись в священников для ареста мошенников 22:07
Минобороны: Более 7,5 тысячи военных прошли ревакцинацию от COVID-19 22:06
На киргизско-таджикской границе произошла перестрелка между военными 21:57
В Швеции после взлета разбился самолет 21:52
Около 66% выявленных этим летом штаммов составляет "дельта" 21:30
Начальник полиции Егорьевска задержан по подозрению в подготовке убийства 21:26
Роспотребнадзор не видит необходимости вводить локдаун из-за ковида 21:22
В Ростуризме разрешили продажу туров в Египет 21:21
Среди задержанных убийц президента Гаити оказался гражданин США 21:21
Синоптик предупредил о редком "парниковом котле" в Москве 20:59
Шестеро убийц президента Гаити находятся под стражей 20:53
В Старой Руссе нашли древнюю бусину редкой красоты 20:47
Крымские водохранилища наполнились водой 20:38
МИД: Талибы дали гарантию ненападения на дипмиссии в Афганистане 20:32
В Москве временно закроют участок "красной" линии метро 20:26
"Северсталь" может снизить цены на горячекатаный плоский прокат в августе 20:25
Врач рассказала, почему пожилым надо делать прививку от COVID-19 20:19
Минфин намерен интегрировать элементы финграмотности от детсадов до вузов 20:07
Косачев: Власти Египта выполнили условия России в сфере безопасности 19:54
ОДКБ: Посылать воинские контингенты на помощь Таджикистану не требуется 19:43
В Петербурге в Елизаветинской больнице произошел пожар 19:41
Стало известно, когда в Петербурге прекратится изнуряющая жара 19:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
08.07.2021 22:15
Рубрика: Власть

По дороге знаний

Михаил Мишустин: До конца года закупим для регионов не менее 4100 школьных автобусов
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(8503)
Кабинет министров направит в 28 субъектов РФ почти 43,5 миллиарда рублей на строительство новых школ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Уже в этом году регионы получат около 21 миллиарда, а остальные средства поступят в два последующих года.
Михаил Мишустин: У школьников должна быть возможность удобно добираться до образовательного учреждения. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин: У школьников должна быть возможность удобно добираться до образовательного учреждения. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин: У школьников должна быть возможность удобно добираться до образовательного учреждения. Фото: РИА Новости

"Нужно создавать условия, чтобы дети могли учиться в современных и удобных зданиях, где будет все необходимое для освоения материала, занятия спортом, для роста и развития", - подчеркнул премьер на заседании. Не менее важно, чтобы у школьников была возможность удобно добираться до образовательного учреждения. Особенно это касается учащихся в сельской местности. "По поручению президента правительство уже до конца года закупит для субъектов Российской Федерации не менее 4100 школьных автобусов. Выделим на это почти 10 миллиардов рублей", - заявил Мишустин.

Фото: РИА Новости
Путин: Поддержка родных, близких, друзей - главная опора в жизни

Непосредственно на развитие сельских территорий правительство предоставит еще шесть миллиардов рублей. "Два миллиарда из них пойдут на поддержку сельской ипотеки, - сообщил премьер. - Это дополнительно позволит улучшить жилищные условия не менее чем для 14 тысяч семей, а по итогам года - не менее 35 тысяч". Около 2,8 миллиарда рублей для 26 регионов предусмотрено, чтобы повысить обеспеченность социальной и инженерной инфраструктурой в рамках проекта "Современный облик сельских территорий", более одного миллиарда выделят на создание и обустройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, организацию освещения, пешеходной инфраструктуры в 44 субъектах.

Еще одно решение по селу касается работы фермеров. "Снимем для них запрет на торговлю своей продукцией на собственных землях сельскохозяйственного назначения", - сказал Михаил Мишустин. Это позволит существенно снизить издержки аграриев. "Можно будет реализовать товар не только на рынках или ярмарках, которые, как правило, расположены не близко, но и на собственном участке, установив нестационарный торговый объект или выделив место в специально оборудованных помещениях, которые фермерами уже используются", - сказал глава кабмина. По его словам, это привлечет ближайших покупателей, которые хотят приобретать самые свежие товары.

Нужно создавать условия, чтобы дети могли учиться в современных и удобных зданиях

Продолжается масштабная работа по ликвидации последствий паводков в регионах Дальнего Востока. Почти 1,2 миллиарда рублей правительство подготовило на строительство и ремонт дорог в девяти регионах. "Большая часть этой суммы - свыше одного миллиарда рублей - будет направлена на продолжение работ по ликвидации последствий паводков на востоке нашей страны: в Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях, Амурской, Иркутской областях и Еврейской автономной области", - уточнил Мишустин. Остальные средства предусмотрены под дорожную инфраструктуру в Липецкой, Орловской областях и в Северной Осетии. При ликвидации последствий паводков необходимо ремонтировать не только дороги, но и помогать пострадавшим людям, а в прошлом году многие жители Хабаровского края и Еврейской автономной области лишились своих домов. "На обеспечение их жильем и капитальный ремонт поврежденных зданий дополнительно выделим более одного миллиарда рублей", - сказал глава правительства.

Официально

Перепись обнародуют до конца 2022 года

Результаты Всероссийской переписи населения будут обнародованы в два этапа до конца 2022 года. Правила подведения итогов утвердил председатель правительства. На первом этапе - до 30 апреля 2022 года - Росстат должен подготовить предварительные данные по численности переписанного населения с разбивкой на городское и сельское. Эти сведения необходимо опубликовать до 31 мая 2022 года. На втором этапе - до 31 декабря 2022 года - подводятся окончательные итоги по численности и размещению населения, возрастно-половому составу, состоянию в браке, числе и составу домохозяйств, образованию, национальному составу и другим сведениям. Эти результаты обнародуют до конца 2022 года.

Между тем

Михаил Мишустин расширил возможности, доступные гражданам в многофункциональных центрах. Теперь они будут оформлять электронные дубликаты отдельных бумажных документов. Их список правительство утвердит специальным постановлением. Сотрудник МФЦ по требованию клиента отсканирует документ, заверит электронной цифровой подписью и вернет владельцу. Электронная версия в дальнейшем появится в "личном кабинете" на портале госуслуг, и при следующих обращениях в МФЦ или органы власти больше не потребуется предоставлять оригинал. Это решение упростит взаимодействие граждан с госорганами. "Наша цель - государство без бюрократизма, необременительное для граждан и предпринимателей, в котором не надо просить об услугах. Все они будут предоставляться в проактивном режиме. Людям не придется тратить время на сбор справок и бумажных документов", - ранее подчеркивал премьер.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
Роспотребнадзор не видит необходимости вводить локдаун из-за ковида
Как Москва провожала в последний путь Владимира Меньшова
СМИ: Спонсоры Олимпиады-2020 отменяют все мероприятия
В Петербурге в Елизаветинской больнице произошел пожар
Президент дал поручения по итогам "Прямой линии". Главное
"РГ" публикует новые законы, которые коснутся каждого жителя страны