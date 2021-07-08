Кабинет министров направит в 28 субъектов РФ почти 43,5 миллиарда рублей на строительство новых школ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Уже в этом году регионы получат около 21 миллиарда, а остальные средства поступят в два последующих года.

"Нужно создавать условия, чтобы дети могли учиться в современных и удобных зданиях, где будет все необходимое для освоения материала, занятия спортом, для роста и развития", - подчеркнул премьер на заседании. Не менее важно, чтобы у школьников была возможность удобно добираться до образовательного учреждения. Особенно это касается учащихся в сельской местности. "По поручению президента правительство уже до конца года закупит для субъектов Российской Федерации не менее 4100 школьных автобусов. Выделим на это почти 10 миллиардов рублей", - заявил Мишустин.

Непосредственно на развитие сельских территорий правительство предоставит еще шесть миллиардов рублей. "Два миллиарда из них пойдут на поддержку сельской ипотеки, - сообщил премьер. - Это дополнительно позволит улучшить жилищные условия не менее чем для 14 тысяч семей, а по итогам года - не менее 35 тысяч". Около 2,8 миллиарда рублей для 26 регионов предусмотрено, чтобы повысить обеспеченность социальной и инженерной инфраструктурой в рамках проекта "Современный облик сельских территорий", более одного миллиарда выделят на создание и обустройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, организацию освещения, пешеходной инфраструктуры в 44 субъектах.

Еще одно решение по селу касается работы фермеров. "Снимем для них запрет на торговлю своей продукцией на собственных землях сельскохозяйственного назначения", - сказал Михаил Мишустин. Это позволит существенно снизить издержки аграриев. "Можно будет реализовать товар не только на рынках или ярмарках, которые, как правило, расположены не близко, но и на собственном участке, установив нестационарный торговый объект или выделив место в специально оборудованных помещениях, которые фермерами уже используются", - сказал глава кабмина. По его словам, это привлечет ближайших покупателей, которые хотят приобретать самые свежие товары.

Нужно создавать условия, чтобы дети могли учиться в современных и удобных зданиях

Продолжается масштабная работа по ликвидации последствий паводков в регионах Дальнего Востока. Почти 1,2 миллиарда рублей правительство подготовило на строительство и ремонт дорог в девяти регионах. "Большая часть этой суммы - свыше одного миллиарда рублей - будет направлена на продолжение работ по ликвидации последствий паводков на востоке нашей страны: в Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях, Амурской, Иркутской областях и Еврейской автономной области", - уточнил Мишустин. Остальные средства предусмотрены под дорожную инфраструктуру в Липецкой, Орловской областях и в Северной Осетии. При ликвидации последствий паводков необходимо ремонтировать не только дороги, но и помогать пострадавшим людям, а в прошлом году многие жители Хабаровского края и Еврейской автономной области лишились своих домов. "На обеспечение их жильем и капитальный ремонт поврежденных зданий дополнительно выделим более одного миллиарда рублей", - сказал глава правительства.

Официально

Перепись обнародуют до конца 2022 года

Результаты Всероссийской переписи населения будут обнародованы в два этапа до конца 2022 года. Правила подведения итогов утвердил председатель правительства. На первом этапе - до 30 апреля 2022 года - Росстат должен подготовить предварительные данные по численности переписанного населения с разбивкой на городское и сельское. Эти сведения необходимо опубликовать до 31 мая 2022 года. На втором этапе - до 31 декабря 2022 года - подводятся окончательные итоги по численности и размещению населения, возрастно-половому составу, состоянию в браке, числе и составу домохозяйств, образованию, национальному составу и другим сведениям. Эти результаты обнародуют до конца 2022 года.

Между тем

Михаил Мишустин расширил возможности, доступные гражданам в многофункциональных центрах. Теперь они будут оформлять электронные дубликаты отдельных бумажных документов. Их список правительство утвердит специальным постановлением. Сотрудник МФЦ по требованию клиента отсканирует документ, заверит электронной цифровой подписью и вернет владельцу. Электронная версия в дальнейшем появится в "личном кабинете" на портале госуслуг, и при следующих обращениях в МФЦ или органы власти больше не потребуется предоставлять оригинал. Это решение упростит взаимодействие граждан с госорганами. "Наша цель - государство без бюрократизма, необременительное для граждан и предпринимателей, в котором не надо просить об услугах. Все они будут предоставляться в проактивном режиме. Людям не придется тратить время на сбор справок и бумажных документов", - ранее подчеркивал премьер.