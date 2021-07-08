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08.07.2021 10:30
Рубрика: Власть

Мишустин распределил между вице-премьерами кураторство госпрограмм

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин закрепил за каждой из государственных программ куратора из вице-премьеров, который будет управлять ее реализацией. Под их руководством начнут действовать управляющие советы с полномочиями оперативно вносить изменения в паспорта госпрограмм.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов:

  • - "Экономическое развитие и инновационная экономика"
  • - "Развитие транспортной системы"
  • - "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"

Вице-премьер Виктория Абрамченко:

  • - Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
  • - "Развитие рыбохозяйственного комплекса"
  • - "Комплексное развитие сельских территорий"
  • - "Охрана окружающей среды"
  • - "Воспроизводство и использование природных ресурсов"
  • - "Развитие лесного хозяйства"
  • - Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации

Вице-премьер Юрий Борисов:

  • - "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
  • - "Развитие оборонно-промышленного комплекса"
  • - "Развитие авиационной промышленности"
  • - "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений"
  • - "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности"
  • - "Космическая деятельность России"
  • - "Обеспечение обороноспособности страны"
  • - "Обеспечение государственной безопасности"
  • - "Обеспечение защиты личности, общества и государства"
  • - "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
  • - "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"
  • - "Мобилизационная подготовка Российской Федерации"

Вице-премьер Татьяна Голикова:

  • - "Развитие здравоохранения"
  • - "Развитие образования"
  • - "Социальная поддержка граждан"
  • - "Доступная среда"
  • - "Содействие занятости населения"
  • - "Развитие культуры"
  • - "Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации"
  • - "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом"
  • - "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности"

Вице-премьер, глава аппарата аравительства Дмитрий Григоренко:

  • - "Юстиция"
  • - "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" в части развития налоговой и таможенной системы, управления государственным долгом и финансовыми активами Российской Федерации

Вице-премьер Александр Новак:

  • - "Развитие энергетики"
  • - "Развитие атомного энергопромышленного комплекса"
  • - "Управление государственным материальным резервом"

Вице-премьер Алексей Оверчук:

  • - "Внешнеполитическая деятельность"
  • - "Содействие международному развитию"
  • - "Национальная система пространственных данных"

Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев:

  • - "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа"
  • - "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации"
  • - "Развитие Северо-Кавказского федерального округа"

Вице-премьер Марат Хуснуллин:

  • - "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
  • - "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами"
  • - "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя"
  • - "Социально-экономическое развитие Калининградской области"

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко:

  • - "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
  • - "Развитие туризма"
  • - "Развитие физической культуры и спорта"
  • - "Реализация государственной национальной политики"
  • - "Информационное общество"
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