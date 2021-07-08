Мишустин распределил между вице-премьерами кураторство госпрограмм

Премьер-министр Михаил Мишустин закрепил за каждой из государственных программ куратора из вице-премьеров, который будет управлять ее реализацией. Под их руководством начнут действовать управляющие советы с полномочиями оперативно вносить изменения в паспорта госпрограмм.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов:
- - "Экономическое развитие и инновационная экономика"
- - "Развитие транспортной системы"
- - "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"
Вице-премьер Виктория Абрамченко:
- - Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
- - "Развитие рыбохозяйственного комплекса"
- - "Комплексное развитие сельских территорий"
- - "Охрана окружающей среды"
- - "Воспроизводство и использование природных ресурсов"
- - "Развитие лесного хозяйства"
- - Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации
Вице-премьер Юрий Борисов:
- - "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
- - "Развитие оборонно-промышленного комплекса"
- - "Развитие авиационной промышленности"
- - "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений"
- - "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности"
- - "Космическая деятельность России"
- - "Обеспечение обороноспособности страны"
- - "Обеспечение государственной безопасности"
- - "Обеспечение защиты личности, общества и государства"
- - "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
- - "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"
- - "Мобилизационная подготовка Российской Федерации"
Вице-премьер Татьяна Голикова:
- - "Развитие здравоохранения"
- - "Развитие образования"
- - "Социальная поддержка граждан"
- - "Доступная среда"
- - "Содействие занятости населения"
- - "Развитие культуры"
- - "Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации"
- - "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом"
- - "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности"
Вице-премьер, глава аппарата аравительства Дмитрий Григоренко:
- - "Юстиция"
- - "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" в части развития налоговой и таможенной системы, управления государственным долгом и финансовыми активами Российской Федерации
Вице-премьер Александр Новак:
- - "Развитие энергетики"
- - "Развитие атомного энергопромышленного комплекса"
- - "Управление государственным материальным резервом"
Вице-премьер Алексей Оверчук:
- - "Внешнеполитическая деятельность"
- - "Содействие международному развитию"
- - "Национальная система пространственных данных"
Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев:
- - "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа"
- - "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации"
- - "Развитие Северо-Кавказского федерального округа"
Вице-премьер Марат Хуснуллин:
- - "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
- - "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами"
- - "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя"
- - "Социально-экономическое развитие Калининградской области"
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко:
- - "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
- - "Развитие туризма"
- - "Развитие физической культуры и спорта"
- - "Реализация государственной национальной политики"
- - "Информационное общество"