Мишустин распределил между вице-премьерами кураторство госпрограмм

Премьер-министр Михаил Мишустин закрепил за каждой из государственных программ куратора из вице-премьеров, который будет управлять ее реализацией. Под их руководством начнут действовать управляющие советы с полномочиями оперативно вносить изменения в паспорта госпрограмм.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов: - "Экономическое развитие и инновационная экономика"

- "Развитие транспортной системы"

- "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" Вице-премьер Виктория Абрамченко: - Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

- "Развитие рыбохозяйственного комплекса"

- "Комплексное развитие сельских территорий"

- "Охрана окружающей среды"

- "Воспроизводство и использование природных ресурсов"

- "Развитие лесного хозяйства"

- Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации Вице-премьер Юрий Борисов: - "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

- "Развитие оборонно-промышленного комплекса"

- "Развитие авиационной промышленности"

- "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений"

- "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности"

- "Космическая деятельность России"

- "Обеспечение обороноспособности страны"

- "Обеспечение государственной безопасности"

- "Обеспечение защиты личности, общества и государства"

- "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

- "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"

- "Мобилизационная подготовка Российской Федерации" Вице-премьер Татьяна Голикова: - "Развитие здравоохранения"

- "Развитие образования"

- "Социальная поддержка граждан"

- "Доступная среда"

- "Содействие занятости населения"

- "Развитие культуры"

- "Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации"

- "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом"

- "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" Вице-премьер, глава аппарата аравительства Дмитрий Григоренко: - "Юстиция"

- "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" в части развития налоговой и таможенной системы, управления государственным долгом и финансовыми активами Российской Федерации Вице-премьер Александр Новак: - "Развитие энергетики"

- "Развитие атомного энергопромышленного комплекса"

- "Управление государственным материальным резервом" Вице-премьер Алексей Оверчук: - "Внешнеполитическая деятельность"

- "Содействие международному развитию"

- "Национальная система пространственных данных" Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев: - "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа"

- "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации"

- "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" Вице-премьер Марат Хуснуллин: - "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

- "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами"

- "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя"

- "Социально-экономическое развитие Калининградской области" Вице-премьер Дмитрий Чернышенко: - "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"

- "Развитие туризма"

- "Развитие физической культуры и спорта"

- "Реализация государственной национальной политики"

- "Информационное общество" Мишустин поручил поднять коллективный иммунитет к COVID до 80-90%