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08.07.2021 14:26
Рубрика: В мире

Моника Беллуччи и Дева Кассель снялись вместе для обложки Vogue Italia

Текст: Нива Миракян (Рим)

Vogue Italia представил два варианта обложки следующего номера издания, героинями которого стали 56-летняя Моника Беллуччи и ее 16-летняя дочь Дева Кассель.

Это первая совместная фотосессия звездных матери и дочери. Ее автором выступил фотограф Паоло Роверси, который признался, что, фотографируя Деву и Монику, он испытал сильные эмоции и восхищение перед "чистой красотой".

В культовом журнале отметили, что снимки символичны: на них Беллуччи отходит в сторону, чтобы уступить дорогу своей дочери.

"Подобный жест не так уж часто встречается", - подчеркнули в Vogue Italia.

В новом номере издания выйдет также интервью Моники Беллуччи и Дивы Кассель.

Как рассказала Моника во время беседы с журналистом Раффаэле Паницца, Дева сама захотела сфотографироваться для обложки вместе с матерью.

"Я спросила дочь, почему она хочет, чтобы мы снялись вместе. Она дала мне замечательный ответ: потому что в последний раз, когда мы снимались вместе, я еще была в твоем животе. Теперь, когда я пускаюсь в самостоятельное плавание, я хочу, чтобы это произошло снова", - поделилась Беллуччи.

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