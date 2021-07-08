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08.07.2021 23:11
Рубрика: Происшествия

Злая услуга

Мошенники нашли новый способ обманывать пенсионеров
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(8503)
Пенсионеры чаще всего становятся жертвами мошенников. Например, из всех обманутых москвичей 80 процентов - пенсионеры. Многие из них становятся жертвами негодяев из-за своей "непродвинутости" в высоких технологиях и юридических тонкостях. Только в Москве каждый третий такой дистанционно обманутый - пенсионер.
Профессиональный мошенник легко может убедить пожилого человека сообщить данные своей карты. Фото: Сергей Михеев/РГ Профессиональный мошенник легко может убедить пожилого человека сообщить данные своей карты. Фото: Сергей Михеев/РГ
Профессиональный мошенник легко может убедить пожилого человека сообщить данные своей карты. Фото: Сергей Михеев/РГ

Но все чаще мошенники прибегают к более упрощенным схемам. Речь идет о навязывании людям ненужных им услуг и товаров. Многочисленные вариации обмана сводятся к одному простому действию - перепродаже втридорога того, что стоит намного дешевле. Логика у мошенников проста - да, цена намного завышена. Но ведь товар доставлен, услуга оказана, никто не пострадал. Именно поэтому пойманных преступников хоть и наказывают по статье "Мошенничество", но - по минимуму, ущерб-то небольшой. Нередко преступники просто отделываются штрафом.

Фото: iStock
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Столичные полицейские задержали пятерых приезжих, которые убеждали пожилых жильцов сменить электропроводку и электрические счетчики, завышая цену вдвое. С мошенников взята всего лишь подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В Санкт-Петербурге мошенники оценили свои услуги еще больше. Одна пенсионерка за 6 датчиков контроля напряжения заплатила 30 тысяч рублей, другая пожилая женщина лишилась 20 тысяч рублей за 2 датчика. Однако на самом деле такие приборы стоят около 2 тысяч.

А в Ангарске пенсионерке предложили почистить окна за 30 тысяч рублей. Пожилая женщина, недавно пережившая инсульт, согласилась и даже отдала предоплату. От продолжения "услуги" ее вовремя остановила дочь. Но теперь женщина не может вернуть деньги.

Многочисленные вариации обмана сводятся к одному простому действию - перепродаже втридорога того, что стоит намного дешевле

Кстати, вот еще одна новая хитрость: если на оплату услуг или товаров у пенсионера нет денег, мошенники предлагают кредит. Опасность кредита в том, что фирма мошенников может работать официально и в случае подписания договора оснований для возбуждения уголовного дела нет. Вернуть деньги невозможно, а при неуплате по кредиту аферисты могут даже подать в суд.

Что обычно предлагают такие мошенники? Мы из собеса, тут вам компенсация положена, но нужно оплатить пошлину. Мы из газовой службы, нужно срочно счетчик поменять. Вам положено бесплатное медобследование на дому. Хорошо, если дети защитят пенсионеров от мошенников, вовремя распознав обман. Но, было бы надежнее, если бы в нашем законе любое преступление против пожилых считалось бы отягчающим обстоятельством.

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