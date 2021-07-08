Пройти углубленную диспансеризацию после COVID-19 можно через два месяца после выздоровления. Пациентов будут приглашать на обследование через портал госуслуг, смс или телефонным звонком - такой порядок направления на расширенное обследование переболевших утвердил Минздрав России.

Прием переболевших организуют так, чтобы это было удобно - поликлиники будут принимать их вечером по окончании рабочего дня и по субботам. Сами обследования организованы по той же схеме, что и обычная диспансеризация: в два этапа. То есть сначала - общий осмотр и необходимые анализы, а затем - более детальные исследования. Правда, в этот раз уже на начальном этапе предусмотрены дополнительные, специфические исследования, специально для постковидных пациентов.

"В программу расширенной диспансеризации включены исследования для оценки состояния дыхательной, сердечно-сосудистой системы и склонности к тромбозам, - пояснила "РГ" главный специалист-терапевт Минздрава России Оксана Драпкина. - Врачи проверят сатурацию крови кислородом, сделают КТ легких, спирометрию. Предусмотрены расширенный биохимический анализ крови на липиды, тест шестиминутной ходьбы, эхокардиография и коагулограмма, чтобы исключить тромбозы и заболевания сердца".

В минздраве также поясняют, что если во время диспансеризации окажется, что необходима консультация у врача-специалиста, а также проведение исследований, которые не входят в программу углубленной диспансеризации, пациенту выдадут соответствующее направление. Официально программа диспансеризации стартовала с 1 июля. Но при этом в каждом регионе ее проведение организуется с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, загруженности поликлиник и врачей, отметили в министерстве.