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08.07.2021 17:53
Рубрика: В мире

НАТО вынудил Болгарию купить F-16 и не дал средства на возведение ВПП

Текст: Александр Гацак (София)

Служебное правительство Болгарии продолжает буквально разгребать завалы, доставшиеся в наследство от бывшего совета министров, подконтрольного прозападной партии ГЕРБ. На этот раз полной неожиданностью для всех стало отсутствие важнейших финансовых договоренностей балканской республики с НАТО.

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В ходе пресс-конференции министр обороны Георги Панайотов рассказал, что, как оказывается, бюджетом страны не предусмотрено выделение примерно 26 миллионов евро на модернизацию военной авиабазы "Граф Игнатиево". Строительство дополнительной инфраструктуры необходимо как раз для того, чтобы обеспечить содержание купленных ранее у США истребителей F-16.

"Кто-то по неизвестным причинам решил, что расходы на строительство посадочной полосы возьмет на себя НАТО, а не Болгария, - заявил Панайотов. - После этого НАТО нас любезно проинформировал об отказе, потому что это является национальным обязательством".

Восемь боевых самолетов F-16 обошлись Болгарии в 2,2 миллиарда долларов. Одним из критиков сделки выступал двумя годами ранее президент страны Румен Радев. По его мнению, приобретение истребителей совершенно не отвечает интересам республики. Однако соответствующее вето главы государства было преодолено усилиями партии ГЕРБ, не осмелившейся мешать Вашингтону реализовывать свои амбиции.

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