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08.07.2021 23:28
Рубрика: Власть

Миссия в Страсбурге

Назначен новый представитель РФ в ЕСПЧ
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Столичный выпуск № 152(8503)
Президент России Владимир Путин подписал указ об осуществлении функций уполномоченного РФ при ЕСПЧ на начальника Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Михаила Виноградова.
Заключенные получат правовую помощь при подготовке жалоб в ЕСПЧ

Как сообщают СМИ, до назначения в Генпрокуратуру, Михаил Виноградов был сотрудником администрации президента России. Ранее интересы России в Европейском суде по правам человека представлял минюст. Однако недавно эти функции были переданы Генпрокуратуре. Недавно Михаил Виноградов отметил, что российская Генеральная прокуратура теперь по мере необходимости сможет устранять нарушения прав истцов на всех этапах рассмотрения жалобы.

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