Назначен новый представитель РФ в ЕСПЧ

Президент России Владимир Путин подписал указ об осуществлении функций уполномоченного РФ при ЕСПЧ на начальника Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Михаила Виноградова.

Как сообщают СМИ, до назначения в Генпрокуратуру, Михаил Виноградов был сотрудником администрации президента России. Ранее интересы России в Европейском суде по правам человека представлял минюст. Однако недавно эти функции были переданы Генпрокуратуре. Недавно Михаил Виноградов отметил, что российская Генеральная прокуратура теперь по мере необходимости сможет устранять нарушения прав истцов на всех этапах рассмотрения жалобы.