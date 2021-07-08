Названы российские регионы-лидеры по объему китайских инвестиций

В конце 2020 года состоялось 7-е заседание Межправительственной Российско-Китайской Комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Каковы основные результаты этого сотрудничества?

Елена Мельникова: В ноябре 2020 года на 7 заседании комиссии утвержден перечень из 70 значимых проектов. Незадолго до этого в октябре секретариатами комиссии согласован перечень из 22 перспективных проектов, которые имеют значительный потенциал, но пока находятся на ранней стадии. То есть в совокупности это 92 проекта с объемом заявленных инвестиций более 151 миллиарда долларов.

Проекты самые разные - как по региональному охвату, так и по отраслевой направленности. В целом работа межправительственной комиссии, которую с российской стороны возглавляет первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, с китайской - заместитель премьера Государственного совета КНР Хань Чжэн, - помогает ускорить рост инвестиций в основной капитал и достичь целевых показателей взаимного оборота товаров и услуг - 200 миллиардов долларов к 2024 году.

В портфеле комиссии - наиболее крупные совместные инвестиционные проекты в сфере добычи и переработки полезных ископаемых, строительстве зданий и сооружений, обрабатывающей промышленности и других.

С 2014 года реализовано 17 проектов с общим объемом инвестиций 13 миллиардов долларов. Это позволило создать более 18 тысяч постоянных рабочих мест для граждан России в Дальневосточном, Сибирском и Центральном федеральных округах.

Сегодня компании-инициаторы этих проектов входят в число лидеров в своих регионах по объемам выпуска продукции и являются крупнейшими налогоплательщиками. Некоторым из них присвоен статус системообразующих.

Примеры таких значимых проектов - строительство заводов по производству автомобилей "Хавейл" в Тульской области, холодильников "Хайер" в Республике Татарстан, двигателей "Камаз-Вейчай" в Ярославской области, освоение Быстринского месторождения в Забайкальском крае и Кызыл-Таштыгского в Республике Тыва.

Двадцать шесть проектов находятся в инвестиционной фазе и уже сейчас обеспечивают колоссальный спрос как на рабочую силу, так и на сырье и оборудование российского производства.

Ожидаем, что к четвертому кварталу этого года по крайней мере еще три проекта будут сданы в эксплуатацию.

Комиссия вносит важный вклад в развитие российского неэнергетического экспорта, который продолжает расти. Несмотря на кризис в международной торговле, этот показатель в отношениях России с Китаем увеличился в 2020 году на 13,1 процента г/г до 19,4 миллиарда долларов, в январе - мае 2021 года - на 35,5% до 9,0 миллиарда долларов. Несырьевой неэнергетический экспорт демонстрирует схожую динамику: в 2020 году показатель составил 16,3 миллиарда долларов (+12,6% г/г), в январе - мае 2021 года - 7,2 миллиарда долларов (+24,1% г/г).

На заводе Haval китайского концерна Great Wall в Тульской области Фото: Пресс-служба губернатора Тульской области

Какое место занимает Китай среди зарубежных инвесторов в российскую экономику? Какие отрасли и регионы России представляют для китайских партнеров наибольший интерес?

Елена Мельникова: По информации на начало этого года Китай занимает 23-е место среди инвесторов в Россию (накопленный объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) - 2,2 миллиарда долларов). На операции с недвижимостью приходится 1 миллиарда долларов, финансовую и страховую деятельность - 0,9 миллиарда долларов, обрабатывающие производства - 0,2 миллиарда долларов.

Ключевыми регионами-получателями инвестиций являются Москва (45%), Забайкальский край (24%) и Краснодарский край (17%).

Кроме того, стоит отметить, что помимо двустороннего формата идет продвижение совместных интеграционных проектов с ЕАЭС - в рамках сопряжения Союза с китайской инициативой "Один пояс, один путь". Это в том числе закреплено Стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Какие инвестиционные проекты России в Китае наиболее значимы?

Елена Мельникова: На территории Китая реализуются пять проектов комиссии: совместное российско-китайское производство бутадиен-нитрильных каучуков в Шанхае (заявленный объем инвестиций 100 миллионов долларов), создание индустриального комплекса по производству алюминиевой продукции на территории провинции Хэнань (Китай) (3400 миллионов долларов), создание предприятия для производства и маркетинга моноклинальных антител, разработанных ЗАО "Биокад" в Китайской Народной Республике (2000 миллионов долларов), создание совместного предприятия по производству кабеля в провинции Хэбэй (250 миллионов долларов), создание российско-китайской страховой компании при участии ПАО "Росгосстрах" (214 миллионов долларов).

Что является приоритетом российско-китайского инвестиционного сотрудничества в 2021 году? Сколько всего инвестпроектов с обеих сторон реализуется в этом год и в каких секторах экономики?

Елена Мельникова: С учетом положений 14-го пятилетнего плана развития Китая, принятого в марте этого года, предполагаем, что наибольший интерес китайских инвесторов в РФ могут вызвать проекты в сельском хозяйстве, добыче металлических руд (медь, никель), металлургии (алюминий), строительстве транспортных инфраструктурных объектов на приграничных с Россией территориях.

Также видим потенциал в проектах по разработке программного и аппаратного обеспечения, выпуску аммиака и гранулированного карбамида, пропилена, сжиженного водорода, гелия, уксусной кислоты.

В портфеле Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству - 92 проекта. Большая их часть относится к сферам добычи и переработки полезных ископаемых, сельскому, лесному хозяйству, производству машин и оборудования.

Какова роль секретариатов национальных частей комиссии?

Елена Мельникова: Функции секретариата российской части комиссии выполняет Минэкономразвития России. С китайской стороны - Государственный комитет КНР по развитию и реформам.

Наше министерство координирует работу других органов власти по привлечению инвестиций из Китая в неэнергетические проекты. Кроме того, мы отбираем наиболее значимые проекты с точки зрения их потенциального эффекта для экономики и населения нашей страны, наблюдаем за их реализацией.

Если к нам обращаются компании по поводу возникших у них проблем в процессе реализации проектов, мы оперативно реагируем на такие сигналы и прорабатываем их совместно с другими ведомствами на федеральном и региональном уровнях, с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ", РКИФ, РФПИ. Совместно ищем пути устранения барьеров.

Какие действия необходимо предпринять, чтобы увеличить объем китайских инвестиций в Россию?

Елена Мельникова: Наши действия будут зависеть от эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса, и разрешения проблем, которые возникли на фоне сопутствующего кризиса. Также имеет смысл популяризировать сам механизм российско-китайской межправкомиссии, рассказывать о возможностях, которые несет ее работа, чтобы как можно больше китайских и российских партнеров к ней присоединялись и были заинтересованы в реализации проектов на территории России, а мы - на территории Китая. Имеет смысл лучше разъяснять партнерам особенности законодательства стран, чтобы улучшить их понимание правового поля.

Какие коррективы в планировании и реализацию российско-китайского инвестиционного сотрудничества внесла пандемия коронавируса?

Елена Мельникова: На фоне эпидемии коронавируса произошло некоторое сокращение китайских инвестиций в Россию. Это обусловлено тем, что китайские инвесторы уменьшили объемы новых займов российским предприятиям, но продолжали получать выплаты по уже имеющимся. Это подтверждается положительным сальдо прямого участия китайских инвесторов в капитале наших компаний в размере 66 миллионов долларов.

Однако, несмотря на пандемию, мы продолжаем активно работать, помогать компаниям реализовывать проекты комиссии и решать возникшие из-за кризиса проблемы.