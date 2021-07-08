Названы самые невостребованные вакансии в России

Вакансия врача-трансфузиолога (лечит заболевания плазмы и крови) стала одной из самых невостребованных в России - откликами соискателя заканчиваются лишь 0,29% просмотров подобных предложений работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру".

По данным сервиса, вакансии врачей-трансфузиологов открыты по всей стране - спрос на них вырос в четыре раза. В основном специалистов ищут государственные медучреждения, часто с пометкой "переезд". Так, в отдаленных северных поселках соискателям готовы предложить жилье.

Кроме того, в тройку самых невостребованных профессий вошли котломойщики (0,2% просмотров заканчиваются откликами соискателей) и механики-перегонщики каршеринга (1% откликов).

Всего аналитики изучили более 500 тысяч вакансий, размещенных летом 2021 года.