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08.07.2021 22:51
Рубрика: В мире

Несколько человек погибли в результате крушения самолета в Швеции

Текст: Максим Макарычев

Несколько человек погибли в результате крушения самолета после взлета у шведского города Оребро в четверг. "Это был самолет с парашютистами, который разбился после взлета", - сказал Эмиль Густавссон, глава спасательной команды Объединенного центра координации спасательных операций Швеции, которого цитирует Reuters.

На борту находились восемь парашютистов и летчик. "Несколько человек погибли. Это очень серьезная авария. Страшная авария", - заявил Ларс Хеделин, пресс-секретарь шведской полиции. Самолет разбился вскоре после взлета и упал на открытой местности рядом с взлетно-посадочной полосой, по данным Центра спасения на море и в воздухе, которые приводит шведское издание Aftonbladet. "В настоящее время один человек доставлен в больницу на машине скорой помощи", - сообщила Дженни Холмберг, оператор службы SOS Alarm. Причина крушения пока неизвестна.

Фото: ТАСС
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По трагическому совпадению, небольшой самолет с парашютистами разбился на севере Швеции ровно два года назад, в июле 2019-го вскоре после взлета, и все девять человек, находившиеся на его борту, погибли. Катастрофа произошла на острове Сторсандскар. Шведские СМИ цитировали свидетелей, сообщавших, что некоторые из парашютистов пытались спрыгнуть с самолета незадолго до крушения. Власти шведского аэропорта Сведавиа заявили, что разбившийся самолет был GippsAero GA8 Airvan, одномоторным самолетом австралийского производства, популярным среди парашютистов, который взлетел из аэропорта Умео.

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