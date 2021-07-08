Netflix провел спецсеминары с российскими продюсерами

Медиамир меняется все стремительнее. Еще в начале 2020-го года топ-менеджеры стримингового гиганта и крупнейшего в мире онлайн-кинотеатра Netflix говорили, что нашу страну они будут "осваивать" года через два. Но все происходит более быстрыми темпами.

Наш контент смотрят на Netflix, стриминг заказал российским творцам уже несколько проектов, из которых официально объявлено лишь о сериале "Анна К" со Светланой Ходченковой в главной роли. И вот состоялась (в режиме онлайн-конференций) встреча - серия семинаров, где пока в цифровом пространстве общались наши продюсеры и представители Netflix.

Это событие было организовано Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) - туда, напомним, в последнее время, наши стриминговые сервисы входят очень охотно - совместно с Netflix. Столь значимое событие для российской индустриальной аудитории было проведено впервые. Правда, до этого - отдельная сессия с представителями Netflix состоялась в виртуальном пространстве российского международного рынка контента Key Byuers Event - в июне. Туда не смогли попасть, пусть даже и в Сети, все желающие - таков был интерес.

Сейчас же, в рамках четырех сессий участники обсудили важные темы для теле- и киноиндустрии. "Ведущие специалисты компании поделились опытом производства и закупки контента, уделили особое внимание вопросам финансового менеджмента и лицензирования, обсудили этапы постпродакшн и продюсирования, рассказали о последних достижениях в области визуальных эффектов", - сказано в сообщении на официальном сайте АПКиТ.

От России в закрытых семинарах с ключевыми специалистами Netflix приняли участие представители кинокомпаний, состоящие в АПКиТ. В их числе главы и генеральные продюсеры компаний CTB, COSMOS Studio, Star Media, "Марс Медиа Энтертейнмент", Yellow, Black and White, "Амедиа Продакшн", "МИГ Пикчерс", "Нон-Стоп Продакшн", "ВайТ Медиа", "Триикс Медиа", "Киностудия КИТ", "РИМ Продакшн", "Леан-М", Группа компаний "Гамма", "ПРИОР Продакшн", "Мотор фильм студия", Art Pictures Vision, 1-2-3 Production, "Русское", "Яндекс.Студия", "План 9", "ХитФильм Продакшн", IVI, FILM Collection, "МТС Медиа", Fresh Film, Team Films, "НМГ Студио", "ВоенФильм", AFL Production, а также продюсерская группа "Пятого канала" и "Российский экспортный центр".

Модерировала мероприятия Ольга Жукова - исполнительный директор Ассоциации продюсеров. Открывая первую сессию, она прежде всего поблагодарила партнера - Netflix, затем представила всех участников встречи, поздравила их с этим важным для индустрии событием и отметила, что будущее - за глобальным сотрудничеством игроков отрасли.

С приветственным словом к участникам обратился Сергей Сельянов - Председатель правления АПКиТ, глава кинокомпании СТВ. Со стороны Netflix с ответным словом выступила Анна Наглер - директор направления оригинальных сериалов, Центральной и Восточной Европы и России. Она отметила, что для команды Netflix большая честь встретиться с представителями кинокомпаний, входящих в АПКиТ, для обмена опытом, инициации диалога и обсуждения возможностей сотрудничества с индустрией производства кино- и телеконтента России в долгосрочном формате.

В ходе серии Q&A - вопросов и ответов - поднималось множество важных вопросов для индустрии по взаимодействию с Netflix от аудита до постпродакшн. Участниками были проработаны все детали сотрудничества, в том числе, большое внимание было уделено подходу компании Netflix при работе с локальными представителями.