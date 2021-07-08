Netflix провел спецсеминары с российскими продюсерами

Наш контент смотрят на Netflix, стриминг заказал российским творцам уже несколько проектов, из которых официально объявлено лишь о сериале "Анна К" со Светланой Ходченковой в главной роли. И вот состоялась (в режиме онлайн-конференций) встреча - серия семинаров, где пока в цифровом пространстве общались наши продюсеры и представители Netflix.
Это событие было организовано Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) - туда, напомним, в последнее время, наши стриминговые сервисы входят очень охотно - совместно с Netflix. Столь значимое событие для российской индустриальной аудитории было проведено впервые. Правда, до этого - отдельная сессия с представителями Netflix состоялась в виртуальном пространстве российского международного рынка контента Key Byuers Event - в июне. Туда не смогли попасть, пусть даже и в Сети, все желающие - таков был интерес.
Сейчас же, в рамках четырех сессий участники обсудили важные темы для теле- и киноиндустрии. "Ведущие специалисты компании поделились опытом производства и закупки контента, уделили особое внимание вопросам финансового менеджмента и лицензирования, обсудили этапы постпродакшн и продюсирования, рассказали о последних достижениях в области визуальных эффектов", - сказано в сообщении на официальном сайте АПКиТ.
От России в закрытых семинарах с ключевыми специалистами Netflix приняли участие представители кинокомпаний, состоящие в АПКиТ. В их числе главы и генеральные продюсеры компаний CTB, COSMOS Studio, Star Media, "Марс Медиа Энтертейнмент", Yellow, Black and White, "Амедиа Продакшн", "МИГ Пикчерс", "Нон-Стоп Продакшн", "ВайТ Медиа", "Триикс Медиа", "Киностудия КИТ", "РИМ Продакшн", "Леан-М", Группа компаний "Гамма", "ПРИОР Продакшн", "Мотор фильм студия", Art Pictures Vision, 1-2-3 Production, "Русское", "Яндекс.Студия", "План 9", "ХитФильм Продакшн", IVI, FILM Collection, "МТС Медиа", Fresh Film, Team Films, "НМГ Студио", "ВоенФильм", AFL Production, а также продюсерская группа "Пятого канала" и "Российский экспортный центр".
Модерировала мероприятия Ольга Жукова - исполнительный директор Ассоциации продюсеров. Открывая первую сессию, она прежде всего поблагодарила партнера - Netflix, затем представила всех участников встречи, поздравила их с этим важным для индустрии событием и отметила, что будущее - за глобальным сотрудничеством игроков отрасли.
С приветственным словом к участникам обратился Сергей Сельянов - Председатель правления АПКиТ, глава кинокомпании СТВ. Со стороны Netflix с ответным словом выступила Анна Наглер - директор направления оригинальных сериалов, Центральной и Восточной Европы и России. Она отметила, что для команды Netflix большая честь встретиться с представителями кинокомпаний, входящих в АПКиТ, для обмена опытом, инициации диалога и обсуждения возможностей сотрудничества с индустрией производства кино- и телеконтента России в долгосрочном формате.
В ходе серии Q&A - вопросов и ответов - поднималось множество важных вопросов для индустрии по взаимодействию с Netflix от аудита до постпродакшн. Участниками были проработаны все детали сотрудничества, в том числе, большое внимание было уделено подходу компании Netflix при работе с локальными представителями.