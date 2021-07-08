NYT: Спасательная операция на месте обрушения дома во Флориде завершена

Операция по спасению людей на месте обрушения дома в городе Серфсайд (штат Флорида) завершена. Такую информацию в среду распространила газета The New York Times, ссылаясь на источники.

По их данным, официально о завершении поисков будет объявлено в ближайшее время. Родственников пропавших людей уже оповестили об этом, пишет ТАСС.

Ранее из-под завалов были извлечены тела 54 человек. Судьба 86 человек все еще остается неизвестной. Теперь спасатели будут применять тяжелую технику для разбора обломков. Это означает, что власти уже не рассчитывают найти живых людей, пояснила газета.

Напомним, многоквартирный жилой дом обрушился в ночь на 24 июня. Пострадала половина из расположенных в здании квартир.