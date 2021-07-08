Новости

Пушков прокомментировал слова экс-дипломата об отсутствии союзников у Киева 02:58
Число жертв COVID-19 в мире превысило четыре миллиона человек 02:55
Главный тренер сборной Дании назвал спорным пенальти в ворота своей команды 02:34
Politico: В США более 30 штатов подали иск против Google 02:26
НАСА запустит 10 августа очередной корабль с грузами для МКС 01:57
Стерлинг объяснил падение в штрафной сборной Дании и назначение пенальти 01:55
NYT: Спасательная операция на месте обрушения дома во Флориде завершена 01:35
ВОЗ: Новые штаммы коронавируса выигрывают гонку с вакцинами 01:25
Кейн признан лучшим игроком матча Англия - Дания 01:09
Итальянские фермеры вырастили самую большую в мире вишню 00:52
Опубликовано видео ликвидации пожара на судне в порту Дубаи 00:42
Двое американцев ранены в результате ракетного обстрела базы в Ираке 00:34
В РФПИ прокомментировали новые данные минздрава Аргентины по "Спутнику V" 00:24
В Гидрометцентре предупредили о 35-градусной жаре и вредных примесях 00:06
В Дубае локализовали крупный пожар на судне в порту 07.07.2021
Мощный взрыв произошел на стоящем в порту Дубая судне 07.07.2021
В Минсельхозе рассказали о ценах на овощи 07.07.2021
На Евро-2020 забит 11-й автогол 07.07.2021
Путин поручил быстрее газифицировать города из программы "Чистый воздух" 07.07.2021
В Аргентине легкие побочные эффекты отмечены у 0,5% привитых "Спутником V" 07.07.2021
Доминикана проверяет возможность побега на свою территорию убийц Моиза 07.07.2021
В НАТО ответили на слова Зеленского о вступлении Украины в альянс 07.07.2021
Путин призвал "притапливать" у строителей любовь к деньгам 07.07.2021
Англия - Дания - онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020 07.07.2021
Назван город Подмосковья, где разыграют еще одну квартиру для вакцинированных 07.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
08.07.2021 01:35
Рубрика: В мире

NYT: Спасательная операция на месте обрушения дома во Флориде завершена

Фото: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Операция по спасению людей на месте обрушения дома в городе Серфсайд (штат Флорида) завершена. Такую информацию в среду распространила газета The New York Times, ссылаясь на источники.

Фото: AP Photo/Lynne Sladky
Спасатель обнаружил тело дочери под обломками здания во Флориде

По их данным, официально о завершении поисков будет объявлено в ближайшее время. Родственников пропавших людей уже оповестили об этом, пишет ТАСС.

Ранее из-под завалов были извлечены тела 54 человек. Судьба 86 человек все еще остается неизвестной. Теперь спасатели будут применять тяжелую технику для разбора обломков. Это означает, что власти уже не рассчитывают найти живых людей, пояснила газета.

Напомним, многоквартирный жилой дом обрушился в ночь на 24 июня. Пострадала половина из расположенных в здании квартир.

В мире США

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
Минздрав утвердил порядок углубленной диспансеризации
Евразийский банк ожидает замедления инфляции в России до 5% к концу года
Песков рассказал о мерах в случае новых нарушений госграницы России
СМИ: Убийцы президента Гаити представились американскими агентами
Бывший президент Хамид Карзай рассказал об итогах кампании США и НАТО в Афганистане
Видео: Какие новинки показали на выставке MILEX-2021 в Минске