Около 66% выявленных этим летом штаммов составляет "дельта"

Порядка 66% всех штаммов, которые выявили в РФ в июне и июле этого года, составляет "дельта". Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Порядка 66% всех штаммов, которые мы выявляем вот в этом периоде, в июне, например, и в начале июля в РФ - это штамм "дельта", - сказала Попова.

Она отметила, что остальная часть - это штамм "альфа" и классический. Также есть немного "британского" штамма и штаммы, которые не классифицируются так четко, но тоже в популяции выделяются.

В мире получает все большее распространение вариант коронавируса "дельта", отличающийся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах.