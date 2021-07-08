Определены параметры индексации социальных выплат и пособий в 2022-2024 годах

Коэффициент индексации социальных выплат, пособий и компенсаций в 2022 году составит 1,043; в 2023 году - 1,040; в 2024 году - 1,040. Такие параметры заложены в бюджете Фонда социального страхования на 2022-2024 годы. Его проект рассмотрела Российская трехсторонняя комиссия.

С 2018 года в России установлен единый порядок индексации социальных выплат - один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. Так, с 1 февраля 2021 года коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций был установлен в размере 1,049 - то есть выплаты выросли на 4,9 %. Таким образом, по предварительным расчетам, в 2022 году выплаты будут проиндексированы на 4,3%, а в 2023 и 2024 годах - на 4%. Но окончательный процент индексации, как правило, устанавливается либо в конце текущего года, либо в самом начале нового года, когда уже станет точно понятно, насколько по итогам года вырастут цены.

С 1 февраля увеличиваются выплаты для ветеранов, инвалидов, Героев СССР, РФ, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, Героев Труда РФ и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, граждан, подвергшихся воздействию радиации, соцвыплаты на погребение и т. д. Также индексируются единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности. Например, в нынешнем году единовременное пособие при рождении ребенка выросло с 18 004 до 18 886 рублей. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет с 1 февраля 2021 года составил 7 082 рубля.