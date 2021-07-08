Указ губернатора Оренбургской области от 7 июля 2021 года № 332-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук"

1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)" (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук, от 31.03.2020 № 158-ук, от 04.04.2020 № 159-ук, от 09.04.2020 № 168-ук, от 11.04.2020 № 169-ук, от 14.04.2020 № 175-ук, от 18.04.2020 № 183-ук, от 23.04.2020 № 191-ук, от 30.04.2020 № 203-ук, от 10.05.2020 № 209-ук, от 17.05.2020 № 224-ук, от 19.05.2020 № 231-ук, от 30.05.2020 № 246-ук, от 06.06.2020 № 258-ук, от 12.06.2020 № 264-ук, от 19.06.2020 № 288-ук, от 26.06.2020 № 301-ук, от 04.07.2020 № 313-ук, от 17.07.2020 № 338-ук, от 31.07.2020 № 365-ук, от 07.08.2020 № 382-ук, от 14.08.2020 № 394-ук, от 24.08.2020 № 398-ук, от 31.08.2020 № 413-ук, от 10.09.2020 № 439-ук, от 28.09.2020 № 456-ук, от 12.10.2020 № 479-ук, от 19.10.2020 № 505-ук, от 26.10.2020 № 517-ук, от 09.11.2020 № 546-ук, от 23.11.2020 № 570-ук, от 07.12.2020 № 597-ук, от 16.12.2020 № 614-ук, от 29.12.2020 № 688-ук, от 11.01.2021 № 1-ук, от 25.01.2021 № 20-ук, от 08.02.2021 № 52-ук, от 22.02.2021 № 89-ук, от 05.03.2021 № 100-ук, от 22.03.2021 № 128-ук, от 05.04.2021 № 148-ук, от 19.04.2021 № 188-ук, от 30.04.2021 № 207-ук, от 17.05.2021 № 228-ук, от 25.05.2021 № 248-ук, от 08.06.2021 № 278-ук, от 30.06.2021 № 323-ук) следующие изменения:

проведение в объектах общественного питания массовых мероприятий (банкетов, праздничных, корпоративных мероприятий, поминальных обедов).

По 20 июля 2021 года оказание услуг для посетителей в объектах общественного питания на территории Оренбургской области осуществлять не ранее чем с 6.00 и не позднее чем до 23.00 часов по местному времени, за исключением:

объектов общественного питания, оказывающих услуги по доставке готовой продукции, обслуживающих на вынос без посещения гражданами помещений указанных объектов;

объектов общественного питания, обслуживающих работников организаций.

Оказание услуг в объектах общественного питания проводить в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по организации работы на предприятиях общественного питания и торговли в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 от 30 мая 2020 года (МР 3.1/2.3.6.0190-20).

Собственникам объектов общественного питания обеспечить размещение столов в предприятиях общественного питания с соблюдением дистанцирования не менее 1,5 метра.

Посещение детских развлекательных центров (игровых комнат), расположенных в помещениях, допускается при условии нахождения в них посетителей из расчета 1 человек на площади 4 кв. метра с учетом соблюдения дистанции между посетителями в 1,5 метра (далее - социальная дистанция).

31. Вход на территории торговых объектов, в торговые залы (помещения), места оказания услуг, общественный транспорт (в том числе такси), продажа товаров, оказание услуг лицам, находящимся без средств индивидуальной защиты (маска), запрещается.".

1.3. Дополнить указ пунктом 61 следующего содержания:

"61. При регистрации актов гражданского состояния в помещении, где осуществляется регистрация, допускается присутствие с учетом социальной дистанции не более 8 человек.".

1.4. Подпункт 10.3 пункта 10 указа дополнить абзацем следующего содержания:

"исключить проведение по месту жительства (пребывания) семейных мероприятий, ритуалов, поминальных обедов с одновременным присутствием более 10 человек.".

2. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Д.В.Паслер







