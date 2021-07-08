В Габоне в древней пещере найдены останки "модифицированных" людей

Международная команда исследователей, проводившая раскопки в Габоне, при обследовании древней пещеры нашла коллективное захоронение, в котором находились останки "модифицированных" людей.

Исследование опубликовано в журнале Antiquity, а его краткая версия появилась на Heritage Daily. Раскопки проводились в пещере Ирунгу, провинция Нгуни.

Археологи обнаружили там тысячи доколониальных человеческих останков. На сегодняшний день удалось идентифицировать 28 умерших. Установлено, что эти люди жили в XIV-XV веках нашей эры. Это были представители обоих полов и всех возрастных групп.

При анализе останков ученые с удивлением обнаружили, что эти люди были "модифицированными". Вероятно, у них, как и у многих народов по всему миру, существовала традиция искусственно видоизменять свой внешний облик.

В частности, исследователи установили, что у взрослых верхние резцы были удалены на ранней стадии роста. Анализ показал, что подобная операция была способна значительно изменить форму лица. Возможно, эти люди принадлежали к определенной социальной группе, которая практиковала модификацию тела.

Также не исключено, что это было знаком отличия, символом того, что обладатель видоизмененного лица имел особый статус и положение в обществе. Известно, например, что у других народов символом принадлежности к элите считался деформированный в детстве и потому удлиненный череп.

"Преднамеренная модификация зубов имеет долгую историю в Африке, но удаление всех четырех верхних резцов - относительно редкая форма модификации, - говорит доктор Себастьен Вилло из Университета Бордо. - Подобная практика ранее встречалась в западной части Центральной Африки. Поэтому наша находка предполагает, что у этой традиции также может быть долгая история. Возможно, существовала преемственность передачи такой традиции".

Исследователи также обнаружили в пещере сотни металлических предметов, в том числе железные ножи, топоры и мотыги, медные украшения, некоторые из которых, судя по всему, были привезены сюда с расстояния в сотни километров.

Обращают внимание исследователи и на саму пещеру. Она оказалась необычной. Чтобы попасть в нее, исследователям пришлось использовать специальное оборудование. Проникнуть в пещеру можно только через отверстие на ее своде.

Возможно, пять столетий назад люди в пещеру не заходили, а тела умерших просто бросали внутрь через указанное отверстие. А найденные внутри металлические предметы вполне могли быть ритуальными подношениями.

"Вероятно, это было специальное место для захоронения важных людей и, возможно, сопровождавших их слуг, которых приносили в жертву", - заключает доктор Вилло. К слову, исследователи не стали извлекать останки из пещеры. Они провели фотограмметрию и создали 3D-модель этой пещеры, что позволило детально нанести на карту этого места все находки.