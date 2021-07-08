Первый банк запустил онлайн-погашение ипотеки средствами маткапитала

ВТБ первым из банков предоставил клиентам возможность распорядиться материнским капиталом для погашения ипотеки без посещения отделения.

Для этого нужно оформить предварительно заполненное заявление в разделе "Государственные услуги" в интернет-версии ВТБ Онлайн. Банк направит его в Пенсионный фонд РФ для перечисления материнской выплаты в счет погашения кредита. За счет подключения системы межведомственного взаимодействия весь процесс с момента подачи заявки до зачисления материнского капитала сокращается вдвое и теперь составит менее двух недель, говорится в сообщении банка.

В тех случаях, когда материнский капитал поступает на счет матери, а ипотека зарегистрирована на отца, визита в офис также не потребуется, если оба супруга являются клиентами ВТБ.

До конца лета сервис станет доступен в мобильном версии приложении ВТБ Онлайн.

"Получение социальных выплат в нашей стране становится все более доступным для населения, - отметил замглавы Минтруда Алексей Скляр. - Теперь по многим из них не требуется самостоятельно собирать пакет справок и подавать письменное заявление в госорганы. Получение сертификата по материнскому капиталу - яркий пример цифровизации этого процесса. Сообщение о возможности воспользоваться им приходит родителям проактивно на портал госуслуг после рождения ребенка. Распорядиться средствами можно через обращение напрямую в банк, а теперь - еще и оформив его непосредственно в мобильном приложении, без визита в отделение. Таким образом, вопрос получения средств маткапитала будет для родителей значительно упрощен".