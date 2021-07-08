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Петра Мамонова начали выводить из комы

Новости
    08.07.2021, 10:47
Текст:   Олег Усков

Советского, российского музыканта и актера Петра Мамонова начали выводить из искусственной комы - медикаментозного сна.

Фото: kino-teatr.ru
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Об этом РИА Новости сообщила супруга и менеджер артиста Ольга, подчеркивая, что процедура - очень длительная.

"Там на мультимиллиметр какой-то продвигается, пытаются третье дыхание сделать самостоятельным. Раз, два - третий сам. И на миллиметр вывести из состояния искусственной комы", - рассказала Мамонова.

Фронтмен "Звуков Му" находится в реанимации коронавирусного госпиталя в подмосковной Коммунарке в тяжелом состоянии, 1 июля он был подключен к аппарату ИВЛ.

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