Петра Мамонова начнут выводить из комы

Находящегося в реанимации на аппарате ИВЛ основателя группы "Звуки Му" Петра Мамонова планируют постепенно начать выводить из комы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу и менеджера артиста Ольгу.

"Седьмые сутки в реанимации. Состояние врачи оценивают как крайне тяжелое, пока остается на ИВЛ", - рассказала Мамонова. Уточняя: она беседовала сегодня с врачом, который сообщил, что медики "хотят попробовать выводить его потихоньку из этого медикаментозного сна и возвращать самостоятельное дыхание".

При этом проделывать процедуру специалисты собираются "очень аккуратно".

Далее Ольга подчеркнула, что благодарна врачам за все, что они делают. "Я потрясена их мужеством. Медсестры и врачи каждый день идут на передовую, в самый эпицентр, подставляя свое здоровье и жизнь", - сказала Мамонова, добавив, что восторгается этими людьми.

О госпитализации Петра Мамонова в коронавирусный госпиталь в подмосковной Коммунарке стало известно 1 июля.