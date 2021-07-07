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Петра Мамонова начнут выводить из комы

Новости
    07.07.2021, 17:39
Текст:   Олег Усков

Находящегося в реанимации на аппарате ИВЛ основателя группы "Звуки Му" Петра Мамонова планируют постепенно начать выводить из комы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу и менеджера артиста Ольгу.

Фото: Александр Куров/ТАСС
"Мамочка дома": Юлия Меньшова выложила фото с Верой Алентовой

"Седьмые сутки в реанимации. Состояние врачи оценивают как крайне тяжелое, пока остается на ИВЛ", - рассказала Мамонова. Уточняя: она беседовала сегодня с врачом, который сообщил, что медики "хотят попробовать выводить его потихоньку из этого медикаментозного сна и возвращать самостоятельное дыхание".

При этом проделывать процедуру специалисты собираются "очень аккуратно".

Далее Ольга подчеркнула, что благодарна врачам за все, что они делают. "Я потрясена их мужеством. Медсестры и врачи каждый день идут на передовую, в самый эпицентр, подставляя свое здоровье и жизнь", - сказала Мамонова, добавив, что восторгается этими людьми.

О госпитализации Петра Мамонова в коронавирусный госпиталь в подмосковной Коммунарке стало известно 1 июля.

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