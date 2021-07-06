"Крайне тяжелое": жена Петра Мамонова о его состоянии

Ольга Мамонова, супруга и менеджер Петра Мамонова, почти неделю находящегося на аппарате искусственной вентиляции легких, рассказала о состоянии лежащего в реанимации с COVID музыканта.

Напомним: в минувшие выходные в социальных сетях появилась информация, что Петр умер. Ольга это опровергла, уточняя, что состояние артиста тем не менее остается крайне тяжелым.

"Все так же: шестые сутки он под ИВЛ, состояние оценивается врачами как крайне тяжелое", - сказала Мамонова в комментарии РИА Новости.

Ранее сообщалось, что фронтмен "Звуков Му" отказывался вакцинироваться.