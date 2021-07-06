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"Крайне тяжелое": жена Петра Мамонова о его состоянии

Новости
    06.07.2021, 12:54
Текст:   Олег Усков

Ольга Мамонова, супруга и менеджер Петра Мамонова, почти неделю находящегося на аппарате искусственной вентиляции легких, рассказала о состоянии лежащего в реанимации с COVID музыканта.

Фото: kino-teatr.ru
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Напомним: в минувшие выходные в социальных сетях появилась информация, что Петр умер. Ольга это опровергла, уточняя, что состояние артиста тем не менее остается крайне тяжелым.

"Все так же: шестые сутки он под ИВЛ, состояние оценивается врачами как крайне тяжелое", - сказала Мамонова в комментарии РИА Новости.

Ранее сообщалось, что фронтмен "Звуков Му" отказывался вакцинироваться.

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