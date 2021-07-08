ПФР напомнил о правилах использования маткапитала на строительство дома

При использовании материнского капитала на строительство дома стоит учитывать ряд особенностей. Прежде всего, важно помнить, что за счет материнского капитала можно построить только жилое помещение, которое предназначено для постоянного проживания, уточняют специалисты отделения Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Следующий важный момент: владелец сертификата на маткапитал должен быть собственником земли, на которой собрался строить дом.

Жилой дом, который строится за счет средств маткапитала, должен соответствовать требованиям, установленным для объектов индивидуального жилищного строительства, а сам участок - находиться в жилой зоне.

Но главное условие - должно присутствовать разрешение на строительство объекта индивидуального жилищного строительства (уведомление), выданное владельцу сертификата и (или) его супругу.

При этом построить жилой дом на участке с использованием материнского капитала можно как своими силами, так и с привлечением подрядчика.

Можно использовать материнский капитал и на компенсацию затрат на возведение ранее построенного дома. Но при этом надо иметь в виду, что жилое помещение должно быть оформлено в собственность владельца сертификата и (или) его супруга (его семьи) не ранее 1 января 2007 года (это дата вступления в силу закона о материнском капитале).

Также важно помнить, что маткапитал можно расходовать сразу после рождения ребенка только на погашение первоначального взноса или (и) основного долга и процентов по жилищному кредиту или займу, в том числе ипотечному. А вот на строительство дома средства маткапитала можно потратить лишь спустя три года после рождения (усыновления) ребенка.

Заявление о распоряжении средствами материнского капитала удобнее всего подать в электронном виде. При корректном заполнении заявления и приложения к нему (с указанием адреса построенного дома, кадастрового номера участка, разрешения на строительство и пр.) никакие дополнительные документы не потребуются. Если семья решила построить дом с привлечением кредитных средств, то заявление можно подать непосредственно в банке, в котором открывается кредит.

Сегодня размер материнского капитала при рождении одного ребенка составляет 484 тысячи рублей, а при рождении второго сумма увеличивается на 155 тысяч.

Предполагается, что в 2022 году сумма материнского капитала при рождении одного ребенка должна составить чуть более 503 тысяч рублей, а при рождении второго - 665 тысяч.