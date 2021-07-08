ПФР напомнил о правилах использования маткапитала на строительство дома

Жилой дом, который строится за счет средств маткапитала, должен соответствовать требованиям, установленным для объектов индивидуального жилищного строительства, а сам участок - находиться в жилой зоне.
Но главное условие - должно присутствовать разрешение на строительство объекта индивидуального жилищного строительства (уведомление), выданное владельцу сертификата и (или) его супругу.
При этом построить жилой дом на участке с использованием материнского капитала можно как своими силами, так и с привлечением подрядчика.
Можно использовать материнский капитал и на компенсацию затрат на возведение ранее построенного дома. Но при этом надо иметь в виду, что жилое помещение должно быть оформлено в собственность владельца сертификата и (или) его супруга (его семьи) не ранее 1 января 2007 года (это дата вступления в силу закона о материнском капитале).
Также важно помнить, что маткапитал можно расходовать сразу после рождения ребенка только на погашение первоначального взноса или (и) основного долга и процентов по жилищному кредиту или займу, в том числе ипотечному. А вот на строительство дома средства маткапитала можно потратить лишь спустя три года после рождения (усыновления) ребенка.
Заявление о распоряжении средствами материнского капитала удобнее всего подать в электронном виде. При корректном заполнении заявления и приложения к нему (с указанием адреса построенного дома, кадастрового номера участка, разрешения на строительство и пр.) никакие дополнительные документы не потребуются. Если семья решила построить дом с привлечением кредитных средств, то заявление можно подать непосредственно в банке, в котором открывается кредит.
Сегодня размер материнского капитала при рождении одного ребенка составляет 484 тысячи рублей, а при рождении второго сумма увеличивается на 155 тысяч.
Предполагается, что в 2022 году сумма материнского капитала при рождении одного ребенка должна составить чуть более 503 тысяч рублей, а при рождении второго - 665 тысяч.