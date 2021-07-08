ПФР напомнил о правилах использования маткапитала на строительство дома

Новости

Цена бензина Аи-92 обновила исторический максимум 18:17
Откалываться, а не размазываться: Как правильно выбрать мороженое 18:04
Уполномоченным России в ЕСПЧ назначен Михаил Виноградов 18:00
Российские бомбардировщики сорвали выступление глав Испании и Литвы 17:57
Шойгу направил самолет-амфибию Бе-200 в Турцию для тушения лесных пожаров 17:56
НАТО вынудил Болгарию купить F-16 и не дал средства на возведение ВПП 17:53
Под Калугой медсестра вместо вакцины сделала инъекцию водой 17:49
В Челябинской области из-за лесного пожара эвакуирован детский лагерь 17:47
Черчесов ушел из сборной России рекордсменом по поражениям 17:46
Россияне приобрели около 250 тыс. турпутевок по программе детского кешбэка 17:44
В театре опровергли информацию о госпитализации Игоря Верника 17:40
Матвиенко следит за здоровьем упавшего с самоката главы Кисловодска 17:24
В Петербурге с 13 июля запретят массовые мероприятия 17:12
Рэпера Элджея лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей 17:12
Президент РФС прокомментировал отставку Станислава Черчесова 17:10
Черчесов выступил с заявлением после отставки из сборной России 17:01
Вышел русский трейлер нового мультфильма Disney "Энканто" 16:51
СМИ: Спонсоры Олимпиады-2020 отменяют все мероприятия 16:50
Володин раскритиковал призыв Франции не признавать российские вакцины 16:45
Минприроды проверит лицензии на право пользования углеводородами 16:40
В Петербурге миллион человек сделали прививки от COVID-19 16:35
Владимира Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище 16:33
В Псковской области опровергли фейки о продаже алкоголя привитым 16:26
Минфин опроверг сообщения о росте страховых взносов с зарплат 16:25
Самочувствие Татьяны Москальковой, заболевшей COVID-19, улучшилось 16:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
08.07.2021 17:39
Рубрика: Экономика

ПФР напомнил о правилах использования маткапитала на строительство дома

Текст: Ольга Игнатова
При использовании материнского капитала на строительство дома стоит учитывать ряд особенностей. Прежде всего, важно помнить, что за счет материнского капитала можно построить только жилое помещение, которое предназначено для постоянного проживания, уточняют специалисты отделения Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Следующий важный момент: владелец сертификата на маткапитал должен быть собственником земли, на которой собрался строить дом.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жилой дом, который строится за счет средств маткапитала, должен соответствовать требованиям, установленным для объектов индивидуального жилищного строительства, а сам участок - находиться в жилой зоне.

Фото: iStock
Бабушка или маткапитал: Что влияет на рождаемость в России

Но главное условие - должно присутствовать разрешение на строительство объекта индивидуального жилищного строительства (уведомление), выданное владельцу сертификата и (или) его супругу.

При этом построить жилой дом на участке с использованием материнского капитала можно как своими силами, так и с привлечением подрядчика.

Можно использовать материнский капитал и на компенсацию затрат на возведение ранее построенного дома. Но при этом надо иметь в виду, что жилое помещение должно быть оформлено в собственность владельца сертификата и (или) его супруга (его семьи) не ранее 1 января 2007 года (это дата вступления в силу закона о материнском капитале).

Также важно помнить, что маткапитал можно расходовать сразу после рождения ребенка только на погашение первоначального взноса или (и) основного долга и процентов по жилищному кредиту или займу, в том числе ипотечному. А вот на строительство дома средства маткапитала можно потратить лишь спустя три года после рождения (усыновления) ребенка.

Заявление о распоряжении средствами материнского капитала удобнее всего подать в электронном виде. При корректном заполнении заявления и приложения к нему (с указанием адреса построенного дома, кадастрового номера участка, разрешения на строительство и пр.) никакие дополнительные документы не потребуются. Если семья решила построить дом с привлечением кредитных средств, то заявление можно подать непосредственно в банке, в котором открывается кредит.

Сегодня размер материнского капитала при рождении одного ребенка составляет 484 тысячи рублей, а при рождении второго сумма увеличивается на 155 тысяч.

Предполагается, что в 2022 году сумма материнского капитала при рождении одного ребенка должна составить чуть более 503 тысяч рублей, а при рождении второго - 665 тысяч.

Первый банк запустил онлайн-погашение ипотеки средствами маткапитала
Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Материнский капитал

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
В Минобороны опровергли нарушения со стороны российских Су-24 на Балтике
Как Москва провожала в последний путь Владимира Меньшова
СМИ: Спонсоры Олимпиады-2020 отменяют все мероприятия
Рэпера Элджея лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей
Новые условия ипотеки подстегнут спрос на маленькие квартиры
Почему ввоз пальмового масла в Россию резко вырос