Почему инфляция не перестает расти

Инфляция в июне в годовом выражении ускорилась до 6,5%, побив пятилетний рекорд. Последний раз потребительские цены так выросли в августе 2016-го. Месячная инфляция составила 0,69%, недельная - с 29 июня по 5 июля - составила 0,46%, сообщил Росстат. Это довольно сильное отклонение от цели Банка России в 4%.

Из продуктов больше всего в июне подорожали свекла, морковь и картофель - на 58,4%, 37% и 20,3% соответственно. Подешевели больше всего тоже овощи - огурцы на 21,8%, помидоры - на 16,2%.

На рост цен влияют разные факторы, и прежде всего это сезонный спрос, рассказала доктор экономических наук, ведущий специалист Центра экспертизы образовательных программ РАНХиГС Наталья Булетова. По этой причине в июне выросли цены на транспортные услуги и туристические путевки. Например, стоимость отдыха в Турции увеличилась на 38,9%.

"В условиях рыночной экономики и свободного ценообразования под влиянием спроса и предложения избавиться от инфляции нельзя, но со стороны государства всегда реализуется политика регулирования процессов ценообразования, особенно на товары первой необходимости", - говорит эксперт. Также на цены влияют ограниченные ресурсы, к потреблению которых привыкли граждане. В результате по законам рынка покупатель сталкивается с инфляцией. Усугубляется ситуация и кризисными явлениями в мировой экономике, внутреннее производство просто не справляется с растущим спросом на фоне менее доступного импорта. Производителям приходится повышать цены на фоне растущей стоимости оборудования и сырья. В итоге это отражается на конечной стоимости для потребителя.

В целом ситуация не внушает беспокойства. "Политика государства, в том числе ЦБ, по сдерживанию инфляции через финансовые инструменты дает положительные результаты", - отметила экономист.

По словам замглавы минэкономразвития Полины Крючковой, пока инфляция сохраняется на повышенном уровне из-за ускорения роста цен преимущественно в непродовольственном сегменте, например, товаров с высокой долей импортных составляющих и стройматериалов, а также в сезонном секторе. "Что касается продовольственного сектора, то здесь в основном фиксируется улучшение ситуации, за исключением плодоовощной продукции, где пока сказывается сокращение внутренних запасов в преддверии нового урожая", - сказала Крючкова.

Она добавила, что в течение месяца ожидается сезонная нормализация цен на овощи и фрукты.

На мировом рынке цены на продовольствие в июне впервые после 12 месяцев неуклонного роста снизились на 2,5% в сравнении с маем, сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Стоимость растительных масел упала сразу на 9,8% по отношению к маю, что является самым низким показателем за последние четыре месяца. Зерно в июне подешевело на 2,6%. При этом цены на кукурузу, еще месяц назад достигшие максимума с начала 2013 года, в июне рухнули сразу на 5%. Однако пока они все равно на 72% выше, чем в июне 2020 года. На 2,2% снизились цены на ячмень. Цены на рис в июне также снизились и достигли самого низкого значения за 15 месяцев. "Благоприятный общемировой прогноз, а также улучшение видов на урожай во многих ключевых странах-производителях нивелировали тенденцию к повышению цен, обусловленную засушливой погодой в Северной Америке", - поясняют эксперты ФАО.

В минэкономразвития ранеее отмечали наметившийся тренд на снижение инфляции, уже в августе в РФ ожидается дефляция. Позитивный прогноз дал и Евразийский банк развития - по его данным, к концу года инфляция в России замедлится и окажется на уровне около 5%.