Полиция начнет демонтаж заграждений вокруг Капитолия 9 июля

Металлические заграждения, установленные по периметру Конгресса США после беспорядков шестого января, начнут демонтировать в пятницу. Об этом сообщила газета The Hill, ссылаясь на письмо полиции Капитолия.

"Учитывая нынешний уровень угрозы, увеличение возможности полиции реагировать и сотрудничать с местными и федеральными правоохранителями", полиция Капитолия поддержала рекомендацию о демонтаже, пишет ТАСС, цитируя письмо. Работы займут два-три дня. При этом отмечается, что периметр безопасности может быть установлен снова в случае возникновения такой необходимости.

Напомним, шестого января, накануне утверждения законодателями победы демократа Джо Байдена на выборах президента США в Вашингтон стянулись сторонники действующего президента республиканца Дональда Трампа. Они двинулись к Конгрессу, прорвали кордоны полиции и ворвались в здание законодательного органа. Тогда погибли пять человек. Примерная сумма ущерба, нанесенного зданию Капитолия и его внутреннему убранству, оценивается в 1,5 миллиона долларов. По данным минюста США, с начала следствия арестованы уже 500 человек.