Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 340-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 17 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст. 5557) следующие изменения:

1) дополнить статьей 62 следующего содержания:

"Статья 62. Создание объектов инфраструктуры морского порта

1. Строительство объектов инфраструктуры морского порта или их реконструкция, в результате которой увеличиваются первоначально установленные показатели функционирования таких объектов по перевалке грузов (мощность, грузоподъемность и другие первоначально установленные показатели) (далее в настоящей главе - создание объектов инфраструктуры морского порта), осуществляется в соответствии с инвестиционной декларацией, содержащей перечень мероприятий по строительству объектов инфраструктуры морского порта или их реконструкции, финансово-экономическое обоснование, сведения о планируемых объемах инвестиций, в том числе капитальных вложений, и сроках реализации данных мероприятий (далее - инвестиционная декларация).

2. Содержание, форма, порядок разработки, утверждения и согласования инвестиционной декларации, в том числе основания для отказа в согласовании указанной декларации, утверждаются Правительством Российской Федерации.

3. Инвесторами создания объектов инфраструктуры морского порта (далее в настоящей главе также - инвестор) могут выступать индивидуальные предприниматели, юридические лица, в том числе государственные корпорации и государственные компании, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления.

4. Инвестиционная декларация согласовывается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере морского транспорта, а также при наличии условий, предусмотренных пунктами 6 и 7 части 4 статьи 63 настоящего Федерального закона, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации и (или) исполнительно-распорядительным органом муниципального образования, на территории которых планируется реализация проекта создания объектов инфраструктуры морского порта (за исключением случаев, если указанные органы выступают в качестве инвесторов такого проекта).

5. В случае, если инвестиционная декларация предусматривает в том числе создание железнодорожных путей необщего пользования и (или) увеличение пропускной способности участков инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования (их строительство, модернизацию и (или) реконструкцию), инвестиционная декларация согласовывается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере морского транспорта, с учетом заключения владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, содержащего информацию о пропускной способности участков инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и (или) о потребности в увеличении пропускной способности участков инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования в целях реализации мероприятий инвестиционной декларации.

6. Согласование инвестиционной декларации является основанием для включения мероприятий по созданию объектов инфраструктуры морского порта в инвестиционную программу организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере морского транспорта.";

2) дополнить статьей 63 следующего содержания:

"Статья 63. Соглашение о создании объектов инфраструктуры морского порта

1. На основании согласованной инвестиционной декларации между инвестором создания объектов инфраструктуры морского порта и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере морского транспорта, или подведомственной ему организацией (в случае, если финансирование создания объектов инфраструктуры морского порта осуществляется за счет средств указанной подведомственной организации), а также при наличии условий, предусмотренных пунктами 6 и 7 части 4 настоящей статьи, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации и (или) исполнительно-распорядительным органом муниципального образования (за исключением случаев, если указанные органы выступают в качестве инвесторов) заключается соглашение о создании объектов инфраструктуры морского порта (далее - соглашение).

2. Соглашение не заключается в следующих случаях:

1) создание объектов инфраструктуры морского порта, указанных в инвестиционной декларации, не предусматривает расходование денежных средств бюджетной системы Российской Федерации, и (или) организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере морского транспорта, и (или) открытого акционерного общества "Российские железные дороги" и исполнение обязательств, предусмотренных пунктами 6 и 7 части 4 настоящей статьи;

2) не предполагается создание объектов инфраструктуры морского порта, которые в соответствии с частью 1 статьи 29 настоящего Федерального закона могут находиться исключительно в федеральной собственности;

3) предполагается создание объектов инфраструктуры морского порта, расположенных на побережье акватории Северного морского пути.

3. При заключении концессионного соглашения, соглашения о защите и поощрении капиталовложений или соглашения о государственно-частном партнерстве, предусматривающих создание объектов инфраструктуры морского порта, в такие соглашения включаются обязательства и ответственность инвестора, указанные соответственно в пунктах 1 - 4 и 11 части 4 настоящей статьи.

4. Существенными условиями соглашения являются:

1) обязательство инвестора осуществить проектирование и создание объектов инфраструктуры морского порта, которые могут находиться в частной собственности, ввод указанных объектов в эксплуатацию в установленные соглашением сроки;

2) обязательство инвестора осуществить финансовое и организационное обеспечение перевалки грузов в объеме не менее указанного в соглашении объема с соблюдением требований по обеспечению защиты морской среды от загрязнения и экологических требований с момента введения объекта инфраструктуры морского порта в эксплуатацию. Объекты инфраструктуры морского порта, обязательство по проектированию, созданию и вводу в эксплуатацию которых является существенным условием соглашения, могут передаваться во владение и (или) в пользование юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям при условии их обременения обязательством по исполнению условия соглашения, определенного настоящим пунктом;

3) обязательство инвестора осуществить инвестиции, в том числе капитальные вложения, в объеме и сроки, которые предусмотрены соглашением;

4) обязательство инвестора, возникающее после завершения проектных работ и получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, по предоставлению обеспечения исполнения соглашения на сумму средств, равную объему средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, либо средств организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере морского транспорта, в том числе капитальных вложений, направляемых на создание объектов государственной собственности в целях реализации мероприятий инвестиционной декларации и определяемых в соответствии с методикой, утверждаемой Правительством Российской Федерации. Обеспечение исполнения соглашения может предоставляться инвестором в виде обеспечительного платежа, банковской гарантии или поручительства. Поручительство принимается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере морского транспорта, при условии соответствия лица, имеющего намерение стать поручителем, критериям, определяемым Правительством Российской Федерации. Выбор способа обеспечения исполнения соглашения, предусмотренного настоящей статьей, осуществляется инвестором самостоятельно. Стороны вправе в соглашении предусмотреть условия поэтапного предоставления обеспечения соглашения. В ходе исполнения соглашения инвестор вправе изменить способ его обеспечения и предоставить взамен ранее предоставленного обеспечения соглашения новое обеспечение, уменьшенное на размер исполненных обязательств;

5) обязательство федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере морского транспорта, по передаче инвестору в аренду находящихся в федеральной собственности земельных участков, на территории которых планируется создание объектов инфраструктуры морского порта федерального значения, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;

6) обязательство высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации по передаче инвестору в аренду находящихся в его собственности земельных участков, на территории которых планируется создание объектов инфраструктуры морского порта федерального значения, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;

7) обязательство исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по передаче инвестору в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на территории которых планируется создание объектов инфраструктуры морского порта федерального значения, либо земельных участков, право собственности на которые не разграничено, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;

8) перечень объектов инфраструктуры морского порта, финансирование создания которых будет осуществляться за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, либо за счет средств организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере морского транспорта, либо за счет инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы открытого акционерного общества "Российские железные дороги" или программы деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги", внебюджетных источников финансирования;

9) срок действия соглашения;

10) порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения соглашения;

11) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению, в том числе ответственность инвестора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по проектированию и созданию объектов инфраструктуры морского порта, за ввод объектов инфраструктуры морского порта в эксплуатацию с нарушением сроков, установленных соглашением, за неосуществление, неполное или несвоевременное осуществление инвестором инвестиций, в том числе капитальных вложений, в объеме и сроки, которые предусмотрены соглашением, за необеспечение перевалки грузов в объеме, указанном в соглашении. Виды и размер ответственности инвестора устанавливаются соглашением в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации;

12) иные не противоречащие законодательству Российской Федерации условия, которые стороны признали существенными.

5. Существенными нарушениями условий соглашения являются:

1) нарушение инвестором обязательства, предусмотренного пунктом 2 части 4 настоящей статьи, в случае, если инвестором в период действия соглашения два и более раза в течение пяти лет не обеспечивалось девяносто процентов величины годового объема перевалки грузов, установленного в соглашении, в случае, если инвестор не докажет, что надлежащее исполнение им обязательства оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по не зависящим от инвестора обстоятельствам, вследствие которых исполнение соглашения без изменения его условий невозможно;

2) нарушение стороной обязательств, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 - 7, 12 части 4 настоящей статьи, которое влечет для другой стороны ущерб, из-за которого она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении соглашения;

3) иные действия сторон соглашения, признаваемые сторонами существенными нарушениями условий соглашения.

6. В ходе исполнения соглашения стороны вправе внести в него изменения в следующих случаях:

1) после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, если по результатам проведения государственной экспертизы проектной документации объектов инфраструктуры морского порта целевые результаты (показатели) инвестиционного проекта будут отличаться от указанных в инвестиционной декларации;

2) при изменении указанных в соглашении номенклатуры и объема грузов по не зависящим от инвестора обстоятельствам;

3) при изменении пропускной способности участков инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования на десять и более процентов от показателей, предусмотренных соглашением;

4) при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных соглашением.

7. В случае наступления обстоятельств, указанных в части 6 настоящей статьи, инвестор имеет право направить в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере морского транспорта, заявление о внесении в соглашение изменений в части изменения объема перевалки грузов. Порядок и сроки согласования указанных изменений устанавливаются Правительством Российской Федерации.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

2. Действие положений статей 62 и 63 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не распространяется на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин