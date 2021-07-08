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Текст:   Марина Трубилина 
11:41 08.07.2021

Права на 6,6 тысячи квартир зарегистрированы без участия дольщиков

Почти 6,6 тысячи объектов недвижимости зарегистрировал Росреестр на основании заявлений, поданных застройщиками.

В июле 2020 года вступил в силу закон, который усовершенствовал механизм взаимодействия Росреестра с застройщиками. Теперь после постановки на учет объекта долевого строительства и его передачи дольщику застройщик может подать документы от имени дольщика на регистрацию прав без доверенности. По всей стране с июля 2020 года по май 2021 года на основании заявлений, поданных застройщиками, зарегистрированы права дольщиков почти на 6,6 тысячи объектов недвижимости, сообщает пресс-служба Росреестра. Новый порядок вдвое сократил число участников процедуры регистрации прав на недвижимость в новостройках: теперь покупателю необязательно обращаться в центры госуслуг - за него все может сделать застройщик.

Фото: yuliya / istock
Как застройщики обходят счета эскроу

Для застройщиков были также сокращены основания для приостановления процедуры кадастрового учета и регистрации прав. Например, появилась возможность ввода домов в эксплуатацию при разнице до 5% в фактической площади построенного объекта с проектной документацией и разрешением на строительство. Как ранее отмечал президент Национального объединения застройщиков жилья Леонид Казинец, застройщикам нередко приходилось сталкиваться с разной правоприменительной практикой относительно допустимого отклонения параметров построенного объекта от проектной документации, тратить время и деньги на избыточное внесение изменений в проект, повторную экспертизу, разрешение на строительство. Сейчас застройщики смогут избежать задержек с вводом объектов в эксплуатацию и отдать ключи собственникам в срок.

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