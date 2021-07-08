Правительство выделит шесть млрд рублей на развитие сельских территорий

Кабинет министров выделит шесть миллиардов рублей на развитие сельских территорий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Два миллиарда из них пойдут на поддержку сельской ипотеки, - сообщил он на заседании правительства. - Это дополнительно позволит улучшить жилищные условия не менее чем для 14 тысяч семей, а по итогам года - не менее 35 тысяч".

Около 2,8 миллиарда рублей предусмотрены для повышения обеспеченности социальной и инженерной инфраструктурой в рамках проекта "Современный облик сельских территорий". Средства получат 26 регионов страны.

Еще более одного миллиарда рублей пойдут на создание и обустройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, организацию освещения, пешеходной инфраструктуры в 44 субъектах Федерации, подчеркнул Мишустин.