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08.07.2021 21:33
Рубрика: Общество

Кошка ли виновата?

Простая царапина может вызвать шизофрению
Текст: Валерия Наумова
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(8503)
Вы раздражены. У вас не лучшее настроение. А рядом мурлычет любимая кошка. Берете ее на руки, гладите. Успокаиваетесь. От избытка чувств она вас поцарапала? Но это же любимая кошка... А вот ученые считают, что любой человек рискует заболеть шизофренией и другими психическими заболеваниями после того, как его укусит или просто поцарапает кошка.

Несколько лет назад в одну из клиник США поступил парень с явными психическими нарушениями, которые появились у него внезапно и развивались достаточно стремительно. Подросток бредил, у него были галлюцинации. Более того, у него появились суицидальные мысли, навязчивое желание совершить убийство. Врачи пытались помочь ему, применяли медикаментозное лечение. Не помогало. Некоторые симптомы указывали на присутствие в организме бактерии бартонеллы. Возбудитель может попасть человеку, если его кусает или царапает кошка. Их даже так и называют: "болезни кошачьих царапин". Результаты очередного анализа позволили подтвердить заражение бартонеллой. А родители парня рассказали, что несколько дней назад их сына поцарапала кошка. После курса антибиотиков подросток полностью восстановился и вернулся к обычной жизни. Не осталось и следа психического заболевания.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Этот случай побудил группу специалистов провести эксперимент. Они наблюдали за состоянием 33 человек, у которых были обнаружены симптомы психических расстройств. После анализов у 29 добровольцев была выявлена бартонелла. Некоторые из них болели несколько лет. Это продемонстрировало, что бактерия может находиться в теле длительное время. А отсутствие соответствующего лечения может привести к необратимым процессам.

Причем здесь кошка? Ученые отмечают, что возбудитель заболевания может проникнуть в тело не только, когда кусает или царапает кошка. Существует риск заразиться при нарушении гигиенических норм, когда человек касается лица и берет пищу грязными руками, на которых может находиться бактерия бартонелла.

Общество Здоровье

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