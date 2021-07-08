Путин оценил востребованность онлайн-курсов

Онлайн-курсы очень нужны, особенно в пандемию, заявил президент Владимир Путин на видеовстрече с учениками 5-7 классов, финалистами конкурса "Большая перемена".

Тринадцатилетняя Мария Миллер из Свердловской области интересуется темой онлайн-образования. Она создала курсы по математике, истории и мастер-класс по технологии. Про конкурс "Большая перемена" девочка заметила, что здесь не нужны особенные предметные знания, а нужно просто проявить себя.

Владимир Путин был удивлен, что Мария взялась за такие разные направления. "Я просто ищу темы, которые меня увлекают", - сказала девочка.

"Это очень востребовано, особенно сегодня. К сожалению, не все школы у нас работали в условиях пандемии, и то, что такие пособия создаются и ими кто-то может воспользоваться, это здорово и имеет практическое значение", - одобрил идею онлайн-курсов Путин.