Поддержка родных, близких, друзей - главная опора в жизни и составляющая любого успеха, а Россия - это огромное пространство возможностей, заявил президент Владимир Путин на встрече в формате видеоконференции с учениками 5-7-х классов, участниками финала Всероссийского конкурса "Большая перемена", которые собрались в "Артеке".

"Большая перемена" позволяет вам проявить себя, свои способности и таланты, которые, уверен, есть у каждого ребенка, у каждого подростка. И девиз конкурса очень точно передает его уникальность, особое отношение к детям. Здесь не оценивают, а именно ценят ваши необычные, даже абсолютно неожиданные идеи", - сказал президент. Например, в рамках конкурса был проект школы будущего. Такие новаторские предложения нужны России, чтобы она динамично развивалась, пояснил Владимир Путин. Чтобы вокруг происходили по-настоящему большие перемены - в технологиях, науке, развитии населенных пунктов.

"Россия для вас - огромное пространство возможностей", - заявил президент. "Безусловно, мы с вами должны идти вперед, опираясь на важнейшие человеческие ценности", - сказал он. "Ваша ответственность, добрые дела и поступки укрепляют благополучие нашей с вами страны", - подчеркнул Путин. Президент поблагодарил учителей и наставников ребят, их семьи и поздравил всех с Днем семьи, любви и верности. "Поддержка родных, близких, друзей - главная опора в жизни и составляющая любого успеха", - заключил он.

Автор проекта "Школа будущего" 11-летний Даниил Галстян, ученик 5-го класса из Москвы, рассказал, как мечтал попасть на этот конкурс, и даже расплакался от волнения, благодаря своих близких. "Все хорошо, Даниил!" - успокоил его президент. "Ты не стесняйся этих слез, все хорошо!" - добавил он. Тогда ребенок перешел к описанию своего проекта раздельного обучения, который назвал "Школа аристократа". В мальчиках будут воспитывать дух, а цель для девочек - стать милее, потому что они "источник любви, верности и всего мира", сказал он, тут же добавив, что "так же, как и мальчики". Встречаться разнополые ученики смогут только в столовой или на общих мероприятиях.

"У нас такие учебные заведения есть уже", - заметил Путин, приведя в пример кадетские корпуса. "Но вообще-то специалисты сегодняшнего дня считают, что лучше, если девочки и мальчики вместе учатся... Они с большим уважением начинают относиться друг к другу, помогать друг другу в работе. Мальчики поддерживают девчонок, девочки проявляют тоже свои лучшие качества и влияют соответствующим образом на характер своих товарищей-мальчишек", - сказал он. Но, впрочем, добавил, что и предложение Даниила тоже возможно.

Владимир Путин - финалистам конкурса: Ваша ответственность, добрые дела и поступки укрепляют благополучие нашей с вами страны

Пятиклассница Сафия Кумышева из Нальчика рассказала о красоте своей республики и призвала развивать туризм, похвалив свой город. Ее проект - видео о достопримечательностях Кабардино-Балкарии. "Очень красивое место . Очень красивая республика. Я там неоднократно бывал. Много раз. На лыжах катался у вас там, в этих прекрасных чудных горах", - вспомнил Путин. "Я влюбился в такие места и в вашу республику", - признался он. В такие красоты нельзя не влюбиться, убежден президент.

Тринадцатилетняя Мария Миллер из Свердловской области интересуется темой онлайн-образования. Она создала курсы по математике, истории и мастер-класс по технологии. Про конкурс "Большая перемена" девочка заметила, что здесь не нужны особенные предметные знания, а нужно просто проявить себя. Путин был удивлен, что Мария взялась за такие разные направления. "Я просто ищу темы, которые меня увлекают", - сказала девочка. "Это очень востребовано, особенно сегодня. К сожалению, не все школы у нас работали в условиях пандемии, и то, что такие пособия создаются и ими кто-то может воспользоваться, это здорово и имеет практическое значение", - одобрил Путин.

Школьник Александр Лунин родился на Кубани, но переехал с семьей в Москву учиться в пансионе МГУ. Он хочет организовать проект по борьбе с фейковой информацией о Великой Отечественной войне. Мальчик также рассказал, что увидел по телевизору главу МИД Сергея Лаврова и захотел заниматься тем же. "Я хочу, чтобы был мир во всем мире и никогда не было войн и конфликтов", - подчеркнул он. "Да, хотелось бы, чтобы так и было. Это очень здорово", - сказал президент, добавив, что с таким настроем у Александра есть все шансы заняться международными делами и добиться здесь самых больших высот. "Такие молодые люди востребованы и очень нужны нашей стране", - заключил он.