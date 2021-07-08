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08.07.2021 15:15
Рубрика: Власть

Путин успокоил расплакавшегося от волнения школьника

Текст: Кира Латухина

На видеовстрече с финалистами конкурса "Большая перемена", учениками 5-7 классов, президент побыл немного психологом. Один из ребят расплакался от волнения, и Владимир Путин его успокоил.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Автор проекта "школа будущего" 11-летний Даниил Галстян, ученик 5 класса из Москвы, рассказал, как мечтал попасть на этот конкурс и не сдержал слез, благодаря своих близких. "Все хорошо, Даниил!" - успокоил его президент. "Ты не стесняйся этих слез, все хорошо!" - добавил он.

Тогда ребенок перешел к описанию своего проекта раздельного обучения, который назвал "Школа аристократа". В мальчиках будут воспитывать дух, а цель для девочек - стать милее, потому что они - "источник любви, верности и всего мира", сказал он, тут же добавив, что "так же, как и мальчики". Встречаться разнополые ученики смогут только в столовой или на общих мероприятиях.

"У нас такие учебные заведения есть уже", - заметил Путин, приведя в пример кадетские корпуса. "Но вообще-то специалисты сегодняшнего дня считают, что лучше, если девочки и мальчики вместе учатся... Они с большим уважением начинают относиться друг к другу, помогать друг другу в работе. Мальчики поддерживают девчонок, девочки проявляют тоже свои лучшие качества и влияют соответствующим образом на характер своих товарищей-мальчишек", - сказал он. Но, впрочем, добавил, что и предложение Даниила тоже возможно.

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