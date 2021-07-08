В WhatsApp предусмотрена функция блокировки пользователей, чтобы ограничить общение с надоедливыми, неприятными или угрожающими людьми. Сами они об этом не узнают и не получат никаких уведомлений.

Однако, как пишет The Sun, есть несколько признаков, которые покажут, что человек отправлен в "бан".

Первый признак - нельзя узнать, когда пользователь последний раз был онлайн. Эта информация просто не выводится в окне чата.

Другой - невозможность просмотреть фото профиля в настройках контакта.

Третий признак заключается в том, что все сообщения будут помечены только одной галочкой (сообщение отправлено), но второй галочки (доставлено) не будет.

"Если вы заметили, что все три условия соблюдаются, то, возможно, пользователь вас блокирует", пишет издание со ссылкой на представителей WhatsApp. Вместе с тем разработчики подчеркивают, что блокировка намеренно сделана "двусмысленной", чтобы обеспечить конфиденциальность, и точно сказать, есть блокировка или нет, нельзя.