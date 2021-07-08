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Раскрыта секретная возможность WhatsApp, о которой знали не все

Текст:   Антон Благовещенский
08.07.2021,  
14:37
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В WhatsApp предусмотрена функция блокировки пользователей, чтобы ограничить общение с надоедливыми, неприятными или угрожающими людьми. Сами они об этом не узнают и не получат никаких уведомлений.

Однако, как пишет The Sun, есть несколько признаков, которые покажут, что человек отправлен в "бан".

Первый признак - нельзя узнать, когда пользователь последний раз был онлайн. Эта информация просто не выводится в окне чата.

Другой - невозможность просмотреть фото профиля в настройках контакта.

Третий признак заключается в том, что все сообщения будут помечены только одной галочкой (сообщение отправлено), но второй галочки (доставлено) не будет.

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"Если вы заметили, что все три условия соблюдаются, то, возможно, пользователь вас блокирует", пишет издание со ссылкой на представителей WhatsApp. Вместе с тем разработчики подчеркивают, что блокировка намеренно сделана "двусмысленной", чтобы обеспечить конфиденциальность, и точно сказать, есть блокировка или нет, нельзя.

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