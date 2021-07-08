Анастасия Ракова рассказала о мерах соцподдержки семей с детьми в Москве

Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в Москве с каждым годом усиливаются меры поддержки семей с детьми. Благодаря этому растет количество многодетных семей и сокращается число сирот в детских домах. Вице- мэр рассказала:

- 8 июля отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. За последние 10 лет Москва расширила меры соцподдержки для семей с детьми.

Получать соцуслуги становится все проще, более 380 услуг сейчас доступны в онлайн-формате. Постоянно увеличивается размер различных пособий и расширяются категории, которые их получают. С особым почтением город относится к юбилярам супружеской жизни. Только в прошлом году выплаты к юбилею семейной жизни от 50 до 70 лет получили более 23 тысяч пар. Из них 68 пар отметили 70-летний юбилей".

Каждый день с помощью портала mos.ru до миллиона пользователей получают различные услуги онлайн: запись в школу, детский сад и кружки, получение путевки в оздоровительный лагерь, получение результатов ЕГЭ, оформление социальных выплат семьям с детьми.

Возраст молодых семей в столице увеличен с 30 до 36 лет. Этот шаг позволил еще большему количеству семей рассчитывать на получение выплаты на рождение ребенка. По сравнению с 2010 годом ее величина выросла в 2,4 раза. Малообеспеченные семьи с детьми от 3 до 7 лет получили возможность выбора нового регионального пособия. Родители могут продолжить получать нынешнее пособие в размере 7,7 тысячи рублей в месяц, либо подать заявление на получение новой выплаты, но в более высоком размере. Если в семье воспитываются несколько детей в возрасте от 3 до 7 лет - выплата назначается на каждого ребенка. Порядок присвоения льготного статуса многодетной семьи стал более удобным и комфортным: его теперь можно оформить в электронном виде.

Одним из приоритетных направлений работы столичного правительства является устройство детей-сирот в семьи. В Москве работают центры содействия семейному воспитанию, и их главная задача - найти детям семьи. За последние шесть лет количество ребят, воспитывающихся в организациях для детей-сирот, сократилось почти в 4 раза.

Одной из форм поддержки приемных родителей в Москве стал пилотный проект по имущественной поддержке семей, принявших на воспитание одновременно пятерых детей, трое из которых имеют инвалидность или являются подростками. Такой семье предоставляется квартира в столице. За время реализации проекта, с 2014 года, 46 семей взяли на воспитание 286 детей.

Кроме того, в Москве работают центры социальной поддержки и реабилитации детей, которые помогают семьям, воспитывающим детей с инвалидностью и тяжелыми нарушениями здоровья. Такая работа способствует тому, что родители не отказываются от своих особенных детей, а специалисты помогают родителям избежать эмоционального выгорания. К тому же на базе Научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой работает Служба ранней помощи. Это сопровождение семей с детьми с особенностями здоровья, начиная с рождения ребенка.

При появлении ребенка семья получает в подарок коробку "Наше сокровище", в которой собраны необходимые предметы для новорожденного. Подарочный набор доступен всем мамам, чьи дети родились в столице.

С 2010 года в 4 раза увеличился объем поддержки малообеспеченных семей. Сегодня им выплачивается ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет. Его размер зависит от возраста ребенка и категории семьи и составляет от 4,3 тысячи до 16,4 тысячи рублей. По состоянию на июль 2021 года это пособие получают более 160 тысяч малообеспеченных семей, в которых воспитывается почти 293 тысячи детей.

Город поддерживает многодетные семьи - ежемесячными выплатами и предоставлением разнообразных льгот (например, в оплате услуг ЖКХ, телефонной связи и многого другого).

"В столице сейчас более 180 тысяч многодетных семей, в них воспитываются около 450 тысяч детей. Количество таких семей продолжает расти, за последние 10 лет их число выросло почти в 3 раза. Многодетные семьи ежемесячно получают компенсационные выплаты на оплату коммунальных услуг в зависимости от количества детей в семье. Такие семьи также имеют 30-процентную скидку на услуги ЖКХ, и 50-процентную - на оплату капремонта. Многодетные семьи имеют первоочередное право на зачисление ребенка в детский сад. Дети обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием в школе. Раз в год на каждого школьника из многодетной семьи город выделяет деньги на приобретение школьной формы. Выплату достаточно оформить один раз перед поступлением ребенка в школу, и ежегодно в мае эти средства приходят автоматически", - добавила заммэра.

Кроме того, семьям предоставляются молочные продукты детям до семи лет, бесплатные лекарства до достижения совершеннолетия ребенка. Проезд для детей и одного родителя в городском транспорте и пригородных электричках тоже бесплатный. В Москве примерно 40 тысяч многодетных семей пользуются личными авто. Парковка для них - бесплатная. Многодетные москвичи могут рассчитывать на освобождение от транспортного налога или существенную скидку по его оплате.

В реалиях сегодняшнего дня мамы с маленькими детьми - это чаще всего активные и уверенные в себе женщины, которые не желают останавливаться на достигнутом и стремятся продолжить работать. При этом у них в приоритете, по понятным причинам, удаленная работа или частичная занятость. Сейчас в базе службы занятости около 23 тысяч вакансий, предполагающих дистанционный формат работы. Самыми популярными профессиями являются операторы контакт-центров, риелторы, специалисты в банковской сфере и онлайн торговле, экономисты и бухгалтеры. За прошлый год московская служба занятости помогла найти работу более 94 тысячам женщин, в этом году - 27 тысячам.

Многие женщины, начиная строить свою предпринимательскую карьеру, сталкиваются со страхом, что не смогут совмещать успешное ведение бизнеса с заботой о доме и семье. Специалисты центра занятости "Моя работа" помогают начинающим женщинам-предпринимателям обрести уверенность в своих силах и детально проработать проект для построения прибыльного бизнеса, при этом не противореча своему внутреннему миру и женской природе.

Для мам, желающих профессионально реализоваться в бизнес-сфере, центр занятости "Моя работа" на Шаболовке предлагает пройти курсы и тренинги по самозанятости. По результатам обучения начинающие бизнес-леди получают проработанную идею бизнес-проекта, точный портрет своей целевой аудитории и действенные методы продвижения и поиска покупателей без вложений и бюджета.

Центр занятости населения также успешно реализует программы профессионального обучения и повышения квалификации для молодых мам с детьми. На сегодняшний день участники могут выбрать обучение из 150 образовательных программ в ведущих высших учебных заведениях и колледжах, среди которых Высшая школа экономики, Финансовый университет при Правительстве РФ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, Московская школа управления "Сколково", Учебный центр "Профессионал". Самые востребованные у молодых мам - курсы, которые помогут им работать удаленно: интернет-маркетинг, SMM, копирайтинг, компьютерная графика, веб-программирование, разработка дистанционных курсов, а также традиционные офисные специальности: бухгалтерский учет и налогообложение, управление закупками. На период прохождения обучения выплачивается стипендия.

Обучение могут пройти как работающие женщины с детьми дошкольного возраста, так и те, кто находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком. Основным условием для работающих женщин с детьми до 7 лет является иметь работодателя, который находится в Москве. Всего только в прошлом году обучение прошли 4,3 тысячи мам.

Благодаря индивидуальному подходу, в специализированном центре занятости "Моя карьера" каждая мама найдет подходящую для себя программу. Всего на сегодняшний день - более 36 тысяч женщин с маленькими детьми воспользовались услугами центра, в том числе 15 тысяч в 2020 году. В "Моей карьере" ежедневно проходят полезные онлайн-тренинги, вебинары и марафоны по поиску работы, которые помогают справиться со страхами и обрести уверенность в себе. Для тех, кто готов вернуться после отпуска по уходу за ребенком в офис и работать полный день в центре разработали марафон для мам "Хочу работать", где участницы изучают каналы поиска работы и алгоритм подготовки, учатся создавать резюме и сопроводительные письма, осваивают навыки прохождения собеседования.