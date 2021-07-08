Андрей Бочкарев: Открытие московского участка ЦКАД повысит инвестиционную привлекательность ТиНАО

Не менее 100 тысяч рабочих мест может быть создано в зоне притяжения московского участка ЦКАД благодаря строительству новой коммерческой недвижимости. Так считает заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Московский участок ЦКАД протяженностью более 20 км значительно улучшит инвестиционную привлекательность ТиНАО, а в зоне притяжения трассы появятся новые точки роста, - сказал он. - Планы по развитию прилегающей к ЦКАД территории очень масштабные: здесь может быть построено порядка 4-5 млн кв. метров недвижимости. Причем 80% этих площадей составят объекты, создающие рабочие места - технопарки, логистические центры, офисные и бизнес-площадки".

По словам заммэра, такой объем площадей коммерческого назначения позволит создать не менее 100 тысяч новых рабочих мест: "Инвесторы уже проявляют интерес к этой территории: один из участков рядом с ЦКАД площадью порядка 40 гектаров приобретен для строительства логистического центр на 300 тысяч кв. метров".

Ранее глава строительного комплекса сообщал, что в 2021 году в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию более 570 тысяч кв. метров объектов социального и промышленного назначения. "Задача создания новых мест приложения труда на территории ТиНАО сегодня остается для нас крайне актуальной", - отметил Андрей Бочкарев.