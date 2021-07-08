Денис Проценко: Жара ухудшает течение COVID-19

Коронавирус в жаркую погоду переносится тяжелее, заявил главный врач городской клинической больницы №40 Денис Проценко.

По его словам, жара и COVID-19 - очень плохое сочетание. "Если нетяжелый ковид, который мы можем контролировать, он не является в данной ситуации проблемой, то осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными", - объяснил Проценко в эфире youtube-программы "Соловьев LIVE". Поэтому он призвал москвичей сделать прививку, чтобы избежать проблем.

В Москве, напомним, из-за нарастающей жары сохраняется "оранжевый" уровень погодной опасности.