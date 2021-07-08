Два фонтана построят около входного павильона в Московском зоопарке. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Сейчас идут работы по устройству чаш фонтанов в рамках благоустройства территории вокруг нового входного павильона в Московский зоопарк. Это будут сухие фонтаны", - заявил он.

Дополнительный вход строится в нескольких метрах от станции метро "Баррикадная". Это будет двухэтажный павильон, внутри которого разместятся билетные кассы и турникеты. Входная группа станет логическим продолжением сложившегося ансамбля. Строительные работы планируется завершить до конца этого года. Сейчас там завершены монолитные работы, началась финальная отделка внутренних помещений.

На территории зоопарка также продолжается реконструкция пешеходного перехода через Большую Грузинскую улицу и строительство павильона "Ластоногие". Пешеходный мост через Большую Грузинскую улицу соединит "старую" территорию зоопарка с "новой". Павильон "Ластоногие" находится на старой территории зоопарка.