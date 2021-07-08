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08.07.2021 12:28
Рубрика: Общество

Главный педиатр Москвы рассказал об испытаниях "Спутника V" для подростков

Текст: Александр Мелешенко

Участвующим в исследовании вакцины "Спутник V" подросткам вводят дозировку в разы меньшую, чем взрослым. Первый компонент препарата уже получил 21 человек - 11 детей привили в детской больнице им. Башляевой и 10 в Морозовской детской больнице. Об этом рассказал главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главврач больницы им. Башляевой Исмаил Османов.

Фото: AP Photo/Marco Ugarte
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"Мы начинаем с самых минимальных дозировок. И потом уже с учетом полученных результатов дозировка может дальше корректироваться. Это делается под пристальным контролем специального независимого комитета. Окончательный вариант дозировки, наиболее подходящей для детей соответствующего возраста, будет определен совместно врачами и учеными", - объяснил Османов в эфире радио "Комсомольская правда" (цитата по KP.ru).

В исследовании вакцины участвуют 100 подростков в возрасте от 12 до 17 лет, их отобрали среди более чем 500 желающих. Они не болели коронавирусом и у них нет противопоказаний к препарату. Те, кому уже сделали первую прививку, чувствуют себя хорошо, никаких даже местных реакций у них нет, заверил главный педиатр. Наблюдать за участниками исследования врачи будут на протяжении года.

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